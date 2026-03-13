【ハッピーセット「ドラえもん」】 第1弾 3月20日～3月26日 第2弾 3月27日～4月2日 第3弾 4月3日～ 価格：510円～

日本マクドナルドは、ハッピーセット「ドラえもん」を、全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて3月20日より期間限定で発売する。価格は510円より（一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）。

今回のハッピーセットでは、「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」の世界観がおもちゃになって登場。第1弾が3月20日から、第2弾が3月27日で、水遊びやお風呂遊びが楽しめる、全6種のおもちゃがラインナップされる。

なお、4月3日からは第3弾として、第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。

第1弾 3月20日～3月26日

【第1弾おもちゃ】

おさえてふしぎ？！オイシーン貝シャワー

みんなでとびだせ！ドラえもんのウォータースライダー

くるっとカーブ！ドラえもん＆バギー

第2弾 3月27日～4月2日

【第2弾おもちゃ】

めざせすいめん！ドラえもんとタケコプター

ぼうけんに出かけよう！ドラえもんのどこでもドア

みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026