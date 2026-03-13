Da-iCE・工藤大輝、自身のYouTubeチャンネルにてBE:FIRST「夢中」のカバー映像公開
Da-iCE・工藤大輝が、自身のYouTubeチャンネル「たぶん週刊、工藤大輝。」にてBE:FIRST「夢中」のカバー映像を公開した。
◆ ◆ ◆
◾️工藤大輝 コメント
今回はD.U.N.K.初出演記念ということでBE:FIRSTさんの「夢中」を。
元々いちリスナーとして聴いていた大好きな楽曲。歌わせてもらうにあたって改めてゆっくりしっかり聴き込ませていただきました。それぞれのパートにそれぞれの素敵な部分が沢山あり、そうした発見を自分なりに読み解いていくのがとても楽しかったです。
そしてD.U.N.K.について。
みんな毎年楽しそうなことしてるな。
いつか混ぜて欲しいな。
そんな風に思っていたところで今回のお話。
ありがとうございます。やる前からもう楽しいです。
会場で一緒に遊べる予定の皆さん。
今回は行けないけどいつか一緒に楽しめそうな皆さんも。
コチラはいつでも受け入れ準備万端です。ウェルカム。
お手柔らかによろしくお願いします。
次回もお楽しみに。
◆ ◆ ◆
なおDa-iCEは、2025年10月より4都市8公演で開催したアリーナツアー＜Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-？のファイナル公演を収録した、ライブ映像作品『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』が、2026年5月13日に発売することが決定している。
本作には、「CITRUS」、「スターマイン」、「I wonder」をきっかけにDa-iCEを知ってくれた新たなファンに、Da-iCEをより知ってもらう為の“EntranCE（入口）”と位置付けたツアーの本編映像を収録している。豪華盤には、Tourのドキュメンタリー映像や、2025年9月に出演した＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞、そして年末に出演した＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞のライブ映像も特典映像として収録されている。
◾️工藤大輝アルバム『Otowonous』
配信：https://Taiki-Kudo.lnk.to/Otowonous
◾️ライブ映像作品『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』
2026年5月13日 リリース
予約：https://da-ice.lnk.to/TOUR2025EntranCE
