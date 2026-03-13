『アニサマ』今年は幕張メッセ開催！7月10日・11日・12日の3日間 今月22日に参加アーティスト発表
世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2026」が、7月10日から12日の3日間、幕張メッセにて開催されることが決定した。
【ライブ写真】すげぇ！水樹奈々×LiSA 宮野真守、小倉唯…昨年の『アニサマ』の様子
そのキックオフイベントとなる開催発表会の登壇ゲストとしてangela、鈴木このみ、スフィアの豪華アーティストをお迎えし、今年のアニサマのテーマ、出演アーティスト第1弾発表、先行チケット、公式グッズなどの最速情報をお届け。さらには、当日発表される第1弾アーティストの中から、3組のアーティストがサプライズゲストとして登場する。
開催発表会の模様は3月22日の13時よりニコニコ生放送、YouTube Liveにて生配信される。
『アニサマ』は、2005年『Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-』の開催から始まり、世界最大のアニソンイベントとして毎年開催されている（※新型コロナウイルスの影響での繰り越し開催含む）。
昨年はさいたまスーパーアリーナにて行われ、3日間合計で公演15時間、参加アーティスト数50組116人、計181曲披露され、アニサマ史上最多となる8万7000人の観客を動員。開催20回目のアニバーサリーとして、藍井エイル、TRUE、オーイシマサヨシ、JAM Project、GRANRODEO 、TrySail、宮野真守、FLOW、森口博子、Ave Mujica、angela、水樹奈々、米倉千尋、氷川きよし、LiSAらが参加し、会場を盛り上げていた。
