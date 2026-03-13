【新「スペース・マウンテン」】 2027年 再オープン予定

新しい「スペース・マウンテン」とトゥモローランド広場のコンセプトアート

東京ディズニーリゾートの公式Xにて、2027年に再オープンを予定しているアトラクション「スペース・マウンテン」の最新空撮画像が公開された。

「スペース・マウンテン」は、1983年の東京ディズニーランド開業以来、宇宙空間をハイスピードで駆け抜けるスリリングなジェットコースタータイプの屋内型アトラクションとして親しまれてきたが、トゥモローランドの周辺環境刷新に伴い、2024年7月31日をもってクローズ。約560億円を投資し、2027年に再オープンすることが発表されている。

今回投稿された画像では、新「スペース・マウンテン」と、その周辺の写真が公開。着々と準備が進められている様子を確認できる。

新しい「スペース・マウンテン」は、現在のジェットコースタータイプの屋内型アトラクションというこれまでの形態を引き継ぎながらも、新たな性能や特殊効果が加わるとのこと。また、トゥモローランドの広場では数々のモニュメントを通して憩いのひとときを過ごすことができるほか、夜間には光や音の演出が行なわれる予定。

今後の新情報などに注目しつつ、再オープンのその日を心待ちにしたい。

(C)Disney