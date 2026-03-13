米・最新鋭ステルス機も撃墜できると豪語も実戦では…イランが輸入した、中国製武器のおそまつな実力

3月5日中国全人代が開催された。前編記事『粛清恐れ官僚が集団サボタージュ…「難問山積」の中国経済を無視し汚職取り締まりに邁進する習近平の慢心』で見てきたように、輸出の好調により堅調に見える中国経済。だが、全人代のなかで26年の目標経済成長率として設定された4.5%〜5.0%は、目標制度が導入された1991年以来最低の水準だ。

背景にあるのは内需の不振である。だが、中国政府がテコ入れを講じようとする動きは見られない。また、米・イスラエルによるイラン攻撃も中国経済に大打撃を与えそうだ。

原油の約1割が…

米国とイスラエルによるイラン攻撃も中国経済にとって大きな痛手だ。

中国政府は5日、石油企業に対し、ガソリンと軽油の輸出を停止するよう指示した。ペルシャ湾での紛争激化により、イラン産原油の供給が滞り始めていることを受けた措置だ。

中国は昨年、イラン産原油を日量138万バレル輸入した。全輸入の13%超を占め、安価で調達が可能だったイラン産原油を失えば、中国経済にとって大打撃だ。

このため、中国は即時停戦を要求しているが、中東情勢への影響力は皆無に等しい。

中国は2023年、サウジアラビアとイランの国交正常化を仲介し、中東地域でのプレゼンスを飛躍的に向上させたと言われてきた。だが、今回の紛争で明らかになったのは、中国には米国とイスラエルの軍事行動に対抗する手段がないということだ。

実戦では「無用の長物」

中国は国防費を大幅に増加させてきたが、自国周辺での作戦を想定した軍事力に過ぎない。中国が米国に代わって覇権国になる能力や意思がないのが現状だ。

中立的な立場に固執している様をみて、「中国は同盟国イランを見殺しにするのか」との論調も出ており、国際社会における中国の面子は丸つぶれだ。

加えて、中国製武器の実効性に対する疑問も浮上している。

イランに配備された中国製の防空ミサイルシステムやレーダーが、米国とイスラエルの攻撃を防ぐことに完全に失敗したからだ。実際にイスラエル軍は3月5日、「イランの防衛システムの約8割を破壊。制空権をほぼ掌握した」と発表した。

中国はこれまで「自国の防空網は米国の最新鋭ステルス戦闘機まで捕捉・撃墜できる」と豪語していたが、実戦では「無用の長物」に過ぎないことが露呈してしまった。

中国政府の威信の低下は海外だけにとどまらない。

アメリカからの要求は

中国のネット上で「米国が習近平を爆殺すれば心から祝う」「独裁者はすべてイランの最高指導者ハメネイ師のような末路を辿るべきだ」とのコメントが相次いでいる。

驚くべきは、ハメネイ師が内通者の裏切りのせいで暗殺されたとの言説を踏まえ、「習氏が暗殺の標的となれば、周囲に内通者が少なくないため、成功する可能性が高いのではないか」との指摘が出ていることだ。

このような状況下で、トランプ米大統領は31日から中国を訪問する。

イスラエル攻撃以前は「中国が優位だ」と言われていたが、形勢が逆転した感がある。米中の閣僚級協議が今月半ばに予定されているが、米国からの要求は高まる一方だ。

ロイターは5日、「ベッセント米財務長官は中国に対し、ロシアやイランなど米国の敵対国からの原油輸入を削減するよう求めていることを検討している」と報じた。

ブルームバーグは7日、「米航空大手のボーイングは近く、中国から『737MAX』500機を受注する見通しだ。実現すれば、同社史上で最大級となる」と報じた。

中国にとって米国との良好な関係は是が非でも維持したいところだ。そのためだったら、安価な原油が奪われ、法外な買い物を求められても仕方がないということなのだろうか。

悩める隣国の今後の動向について、引き続き高い関心を持って注視すべきだ。

