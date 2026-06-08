フィリピン・ミンダナオ島付近で発生した大きな地震により、関東地方など広範囲に津波注意報が出されています。千葉・静岡・三重・高知・宮崎・鹿児島・沖縄では警戒レベル4の避難指示が出されていて、午前9時45分現在、対象は7県で3万3949世帯6万3930人に上ります。津波注意報が出ている宮古島・八重山地方は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午前11時00分です。奄美群島・トカラ列島、沖縄本島地方