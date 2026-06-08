東京都心から電車に乗って1時間ほどの埼玉県川越市は、古都の風情を色濃く残す家並みから「小江戸」と呼ばれる観光の街。その市街から少し離れた田園地帯にある建築物が……。＊＊＊【実際の写真】畑のド真ん中に現れた「違法なモスク」タマネギ状の構造物奇妙なドームが姿を見せ始めたのは、一昨年のこと。「天文台かと思っていたのですが、装飾が施された門などがあって、イスラム教のモスクだったんです。ただ、中で何を