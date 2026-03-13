小学生にとって、スリルがありつつも楽しみな「肝試し」。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

仲良しグループで山道を歩きだしたら、どうも様子がおかしい。

道に迷ったのかも......そんな時に見つけた民家で起きたこととは。

――読者・Daichiさんの体験談。

＜Daichiさんからのおたより＞

30年近く前、小学6年の話です。

旅と言っても、林間学校の様なものです。かなり山の中にある場所だったと思います。

夜のレクリエーションとして肝試しがありました。僕達のグループは男子4人で、最初の組だったと思います。

コースは、点在する大人（先生以外にも、保護者が何

僕達は歩き出しましたが、辺りは暗く、ひたすら歩いた記憶があります。誰とも会うこともなく、30分ほどして「おかしいのでは」という雰囲気になりましたが、戻る道も分からず、4人でひたすら歩きました。

取り乱す事もなく、ただ一生懸命にあるいた記憶があります。

民家に助けを求めるのが怖く感じて

今でも記憶にあるのですが、途中開けた景色の場所がありました。

山から見る、遠いふもとの明かりがとてもきれいで、その時だけ2〜3分立ち止まったと思います。

その後、さすがにおかしいと感じて、少し焦りだした時に、遠くに民家の明かりが見えました。

なんとか近くまで来たのですが、こんな状況なのに、なぜか民家に助けを求めるのが怖く感じていました。

ようやく家を見つけたけれど（画像はphotoACより、イメージ）

しばらくしてグループ内のしっかり者の友達が、民家の横開きドアを叩いて「すみませーん」と大きく声をかけました。

少し間があったあと、中からおじさんが出てきたので、林間学校の場所を訊ねました。

その時は歩いて帰るつもりでしたが、かなり離れていたようで、「車に乗りなさい」と言われました。

この時点で自分たちが迷っていた事が確信に変わり、助かった事にとても安心したのを覚えています。

おじさんに何も言わず玄関に全力ダッシュ

車で林間学校の場所へ戻ると、車を停める前から大人が数人駆け寄ってきて、僕達が車から出ると保護者の方々が泣いていました。

僕達は喜びと興奮からか、おじさんに何も言わず、すぐに玄関に全力ダッシュしました。

振り返ると、しっかり者の友達1人がおじさんにお礼をしていたのが見えました。

何年も経ってから、ふと思い出し、おじさんにきちんとお礼を言っておけば良かったと、毎回思います。

今ではありえない事ですが、一歩間違えたら危険な状況になっていたでしょう。

道に迷った原因は、係の大人が配置に着く前に、先頭の僕らがスタートしてしまっていたことのようです。

あの時のおじさんには本当に、本当に感謝しています。そして冷静な判断の友達にも。



