米記者報道

米ニューヨーク・ポストのジョン・ヘイマン記者は12日（日本時間13日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国代表が、選手の入れ替えを行ったと報じた。タリック・スクーバル投手ら3人がチームを離れ、新たにティム・ヒル投手ら3選手が代表に合流した。

ヘイマン記者によると、準々決勝を前にチームに合流したのは、ヒルのほか、ウィル・ベスト、タイラー・ロジャースの3投手。サイ・ヤング賞左腕のスクーバル、マイケル・ワカ、ライアン・ヤーブローの3投手が代表を離れ、所属チームのキャンプに合流したようだ。

ヤンキースで活躍する36歳のヒルは昨季、70試合に登板した左のリリーバー。30歳のワカは4年連続で2桁勝利を上げており実績十分。35歳のヤーブローは下手投げの変則右腕として重宝されている。新たに加わる3人はいずれも30代と、ベテランを加えて決勝ラウンドに臨む。

1次ラウンド・プールBを2位で通過した米国は、準々決勝ではプールA1位のカナダと13日（同14日）に対戦する。（Full-Count編集部）