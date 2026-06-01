「2029年に迎える30周年などの節目に、再集結してほしい」【もっと読む】嵐の大野智と相葉雅紀、二宮和也が通信制高校で学んだそれぞれの事情5月31日、東京ドームでラストツアー「We are ARASHI」のファイナル公演を終えた嵐に対し、そんな期待を抱くファンの思いが強く、大きく広まっている。「公式には再結成を約束するような発表は一切なく、活動終了イコール嵐としての活動は終わるというのが彼らの現在の公式スタンスです」