モーニング娘。26小田さくら、今秋ツアー最終日をもって卒業へ「支えてくれた全ての方々への感謝と愛情を忘れず」【コメント】
【モデルプレス＝2026/03/12】モーニング娘。’26の小田さくら（27）が、今秋開催予定のコンサートツアー最終日をもって卒業すると発表した。3月12日、ハロー！プロジェクト公式サイトを通じ発表した。
【写真】モー娘。メンバー、美デコルテ際立つドレス姿
2025年7月1日の新体制発表時に、2026年をもってモー娘。とハロプロを卒業することを発表していた小田。「卒業の発表から具体的な時期をお知らせするまで、時間がかかってしまいすみません」と謝罪し「今年の秋まで大好きな大好きなファンの皆さんと、メンバーと一緒にいられる事をすごく嬉しく、有り難く、愛しく思っています」と言葉に。
「私はつんく♂さんや会社の方に選んでいただけなかったら、何者にもなれなかった人間です。今日まで13年半も楽しく活動ができて、大切なファンの皆さんに出会えたのも全て誰かに用意していただいた場や、支えていただいた時間のおかげです」と周囲への感謝をつづり「残りの期間、今日まで支えてくれた全ての方々への感謝と愛情を忘れず、笑顔で過ごしていきます。最後の最後までモーニング娘。に貢献できるよう、努力します」と結んでいる。（modelpress編集部）
いつもモーニング娘。’26そして、ハロー！プロジェクトを応援していただき、ありがとうございます。
メンバーの小田さくらが、今秋開催予定のコンサートツアー最終日をもって、モーニング娘。’26並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりましたので、改めてご報告申し上げます。
ハロプロエッグを経て、モーニング娘。に加入して以来、約13年半にわたり活動してまいりました。
卒業までの活動期間を大切に、感謝の気持ちを込めて活動してまいりますので、引き続き小田さくら、ならびにモーニング娘。’26への変わらぬ応援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
2026年3月12日
株式会社アップフロントプロモーション
代表取締役 西口猛
いつも応援していただきありがとうございます。
卒業の発表から具体的な時期をお知らせするまで、時間がかかってしまいすみません。
ずっとこちらから発表するのを待っていてくれてありがとうございます。
今年の秋まで大好きな大好きなファンの皆さんと、メンバーと一緒にいられる事をすごく嬉しく、有り難く、愛しく思っています。
私はつんく♂さんや会社の方に選んでいただけなかったら、何者にもなれなかった人間です。
今日まで13年半も楽しく活動ができて、大切なファンの皆さんに出会えたのも全て誰かに用意していただいた場や、支えていただいた時間のおかげです。
残りの期間、今日まで支えてくれた全ての方々への感謝と愛情を忘れず、笑顔で過ごしていきます。最後の最後までモーニング娘。に貢献できるよう、努力します。
モーニング娘。’26 小田さくら
【Not Sponsored 記事】
【写真】モー娘。メンバー、美デコルテ際立つドレス姿
◆小田さくら、今秋ツアー最終日をもって卒業
2025年7月1日の新体制発表時に、2026年をもってモー娘。とハロプロを卒業することを発表していた小田。「卒業の発表から具体的な時期をお知らせするまで、時間がかかってしまいすみません」と謝罪し「今年の秋まで大好きな大好きなファンの皆さんと、メンバーと一緒にいられる事をすごく嬉しく、有り難く、愛しく思っています」と言葉に。
◆全文
いつもモーニング娘。’26そして、ハロー！プロジェクトを応援していただき、ありがとうございます。
メンバーの小田さくらが、今秋開催予定のコンサートツアー最終日をもって、モーニング娘。’26並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりましたので、改めてご報告申し上げます。
ハロプロエッグを経て、モーニング娘。に加入して以来、約13年半にわたり活動してまいりました。
卒業までの活動期間を大切に、感謝の気持ちを込めて活動してまいりますので、引き続き小田さくら、ならびにモーニング娘。’26への変わらぬ応援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
2026年3月12日
株式会社アップフロントプロモーション
代表取締役 西口猛
◆小田さくらコメント
いつも応援していただきありがとうございます。
卒業の発表から具体的な時期をお知らせするまで、時間がかかってしまいすみません。
ずっとこちらから発表するのを待っていてくれてありがとうございます。
今年の秋まで大好きな大好きなファンの皆さんと、メンバーと一緒にいられる事をすごく嬉しく、有り難く、愛しく思っています。
私はつんく♂さんや会社の方に選んでいただけなかったら、何者にもなれなかった人間です。
今日まで13年半も楽しく活動ができて、大切なファンの皆さんに出会えたのも全て誰かに用意していただいた場や、支えていただいた時間のおかげです。
残りの期間、今日まで支えてくれた全ての方々への感謝と愛情を忘れず、笑顔で過ごしていきます。最後の最後までモーニング娘。に貢献できるよう、努力します。
モーニング娘。’26 小田さくら
【Not Sponsored 記事】