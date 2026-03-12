ぐるナイ 亀梨和也・生見愛瑠とライアーゴチ＆新凡人企画2時間SP！！
【ひらめき頭脳バトル！こどもメンサ会員VSダメンサ軍団】
新凡人企画！
岡村率いる“ダメンサ軍団”VS藤本率いる“こどもメンサ会員”
単純な知識ではなく、ひらめきや発想力、柔軟な思考力が重要となる謎解きクイズでダメンサ軍団はこどもメンサ会員に勝てるのか！？
【ゴチになります27 第5戦】
ゲストは亀梨和也さん＆生見愛瑠さん！
芸能人ダマし合いバトル、ライアーゴチ開幕！
ライアーだけに全料理の値段を事前告知。
100万円獲得の大チャンスもバレたら高額自腹の超心理戦！！
ライアーは誰だ！！
果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？
バトル会場情報
【店名】中国料理「銀座 飛雁閣」
【住所】東京都中央区銀座8丁目9-15 JEWEL BOX GINZA 9階
【電話番号】03-3572-7111
【営業時間】
平日 ランチ 12:00〜15:00（L.O. 14:00）
ディナー 18:00〜22:00（L.O. 21:00）
土日祝 ランチ 12:00〜15:00（L.O. 14:00）
ディナー 18:00〜22:00（L.O. 21:00）
※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。
【定休日】無し
【アクセス】
・東京メトロ銀座線 銀座駅 A3番出口より徒歩6分
・東京メトロ日比谷線・都営浅草線 東銀座駅 1番出口より徒歩3分
・JR新橋駅 銀座口より徒歩5分
【お店紹介】
銀座に店を構える中国料理店「飛雁閣」。
健康を意識した自然派の中国料理と、落ち着いた雰囲気の中でのおもてなしを通じて、お客様に心安らぐひとときをお届けしています。ぜひご堪能ください。
結果発表
設定金額：2万4000円
自腹額：18万6000円 白石麻衣 食事代支払い
おみや：2万8000円 せいや おみや代支払い
＊ライアー5位増田貴久（＋3700円）2万7700円6位亀梨和也（＋4100円）2万8100円7位せいや（−5200円）1万8800円最下位白石麻衣（−5700円）1万8300円