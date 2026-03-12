2月に緊急入院していたことを公表し、世間に衝撃を与えたマツコ・デラックス。1カ月が経ち、ひっそりと退院していたようで──。

発端となったのは、3月10日のラジオ番組『松井愛のすこ〜し愛してMORE』（MBSラジオ）。火曜レギュラーを務めるミッツ・マングローブが、マツコの近況を語ったのだ。

「プライベートで親交が深いことで知られるミッツさんですが、2〜3日前の深夜、マツコさんと電話で話したことを告白。すでに、マツコさんは退院して自宅にいると話したのです。

ミッツさんは、『2時半くらいにかけたら、（マツコが）パッと取って。電話取れるんだねって言ったら、“おかげさまで首以外は元気よ” って』と、現在のマツコさんの状況を説明。

しばらく他愛ない会話をしたあと、2人が好きな歌手の今井美樹さんの話題で盛り上がったそうで、ミッツさんは『今井美樹祭りになった。結局、朝の6時ぐらいまで』と朝まで話し込んだことを明かしました」（スポーツ紙記者）

親友の口から、元気そうな近況が明かされたマツコ。ただ、入院したという事実は大きな注目を集めた。

「2月9日、マツコさんは月曜レギュラーの情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話で出演し、入院中であることを明かしたのです。

首の脊髄が圧迫され、手足にしびれを感じて病院に行ったところ、医師から手術を推奨され、急きょ手術をおこなったと説明しました。復帰時期に関しては、『はっきりわからない』と未定であると話していたのです。

今回のミッツさんの説明によれば、首はまだ本調子ではないようです」（芸能記者）

ひっそりと退院していたようだが、最近のXでは

《マツコさんまだ復帰されてないよね？ 放送は大丈夫なんかな？》

《「5時夢！」のマツコさんの復帰はいつになる感じですか？？》

など、心配する声があがっている。緊急入院以降、マツコのレギュラー番組の動向が注目されていた。

「『5時に夢中！』は、マツコさんの代役のタレントが出演する状況が続いています。『月曜から夜ふかし』は2月9日から約1カ月放送がなく、3月2日の放送回は過去の傑作選でした。『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）も、2月27日の放送回が振り返り映像を中心にするなど、制作サイドの苦渋ぶりがうかがえます。

近年のマツコさんは、2024年3月の『夜ふかし』で冗談交じりに『もう本当に……テレビやめたいのよ、もうホント』と話すなど、“引退” をほのめかすような発言が増えていました。それだけに、復帰時期が気になる人もいるのでしょう」（同）

現在のマツコの体調や今後もレギュラー番組に出演するのかに関して、マツコの所属事務所に問い合わせたが、期限までに回答はなかった。

体を最優先にしながら、テレビで元気な姿を見せてくれることを期待したい。