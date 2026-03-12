パソコンにイタズラをしてしまった猫ちゃんの反応が、投稿を見た人に笑顔を届けることに。飼い主さんがお風呂から上がってきたところ、パソコンの画面には連打された『7』の数字が映し出されていたそう。いったい誰がこんなイタズラを…と見まわしてみたところ、そこにはひと目で犯人だと分かる猫ちゃんの姿があったと笑いを誘っています。こちらの投稿は164万表示を突破し、「リアクション最高すぎるｗ」「バレた！（笑）」とたくさんの人を笑顔にしています。

【動画：パソコンに入力されていた『謎の数字』→すぐそばにいた『猫』を見たら…分かりやすすぎる『表情』】

飼い主さんがお風呂に入っている間にパソコンがイタズラされていて…

お風呂から上がった飼い主さんがパソコンの画面を見たところ、謎の数列が入力されていたと話題になっているのは、Xアカウント『田中よーちん』に公開された投稿。その日、飼い主さんは入浴時間になったため、パソコンを開いた状態でお風呂へと向かったそう。ゆっくりとお風呂に入り、サッパリとした気分でパソコンの前に戻ってみると…なんと、パソコンの画面には大量の『7』の数字が打たれていたのだとか！

いったい、誰がこんなイタズラを…？そう思って飼い主さんが周囲を確認すると、そこには『分かりやすすぎる表情』をした犯人の姿があったのでした。

イタズラをした犯人の正体は…

パソコンにイタズラをした犯人を捜そうと、周囲を見まわそうとした飼い主さん。すると、パソコンのすぐそばには茶トラ猫のポン子ちゃんの姿があったそう。

ポン子ちゃんなら何か知っているのではないかと視線を送ってみると…ポン子ちゃんは大きく目を見開いて、動揺したような表情を浮かべていたのだとか！

その顔を見れば、いったい誰がパソコンにイタズラをしたのか、犯人の正体は一目瞭然です。そんな最速で犯人が見つかったイタズラの光景が、たくさんの人へ温かい笑いを届けてくれることとなったのでした。

動揺した様子で飼い主さんの方へ振り返るポン子ちゃんの姿には、「振り向きのタイミングがアカデミーものｗ」「間の取り方がプロｗ」と、思わず笑顔になってしまう人が続出。謎の数列について、「ママにラッキーなことがあるように７を並べたのかも！」と予想する声もあがっています。

Xアカウント『田中よーちん』では、そんなポン子ちゃんと保護猫ドツちゃんとの楽しく賑やかな日々や、まんが家として活動中の飼い主さんの近況報告が随時公開されています。

ポン子ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「田中よーちん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。