「夜勤は稼げる」と飛びつく前に確認すべき適性とは？「真面目すぎる人」ほど陥る意外な落とし穴
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」のケンシロウ氏が「【工場勤務】夜勤が向いてない人の特徴7選｜出口を決めずに続けると危険」を公開した。工場転職のプロであるケンシロウ氏が、夜勤に向いていない人の特徴をランキング形式で解説。単なる体質の問題だけでなく、仕事に対する姿勢や考え方が夜勤の適性に大きく関わっていることを指摘し、特に第1位に挙げられた「期間を決めていない人」のリスクについて警鐘を鳴らした。
ケンシロウ氏はまず、夜勤への適応は根性論で語られることが多いが、実際には個人の体質や生活習慣によって向き不向きが明確に分かれると前置きした。ランキング第7位には「真面目すぎる人」がランクイン。これまで規則正しい生活を送ってきた人ほど、夜勤による生活リズムの急激な変化やギャップに苦しむ傾向があると分析した。
また、第4位には意外な特徴として「休みを寝溜めに使う人」を挙げた。ケンシロウ氏は「寝るという行為に関しては体力を使ってしまう」という独自の視点を提示。高齢者が長時間眠れなくなる現象を例に挙げつつ、休日に寝溜めをすると睡眠リズムが崩れ、かえって疲労が蓄積すると解説した。夜勤明けや休日は、寝ることよりも趣味や遊びに時間を使い、リフレッシュすることの重要性を説いている。
さらに第2位として「朝型体質の人」を紹介。夜起きているだけで頭痛がしたり、集中力が著しく低下したりする場合は、そもそも身体的に夜勤が不向きであり、無理をして続けるべきではないとした。
そして、最も夜勤に向かない特徴の第1位として発表されたのが「期間を決めていない人」である。ケンシロウ氏は「目的がないと頑張れないのが人間」だと断言する。特に期間工や派遣といった非正規雇用で働く場合、いつまで働くかという「出口」や、何のために資金を稼ぐのかという「目的」が明確でないと、夜勤特有のストレスに対する耐性が弱くなると指摘した。
動画の締めくくりとしてケンシロウ氏は、漫然と夜勤を続けることのリスクを強調。自分自身の体質や性格的な適性を冷静に見極めた上で、明確な目標を持って働く期間を設定することが、心身の健康を守る鍵であると結論付けた。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
「即日転職をしたい...」「入寮して節約したい!!」というご希望の方から「工場勤務ってどんな感じ?」という方までが、工場の転職についてさらに知識を深められるチャンネルを目指しています。僕自身も工場出身ということもあり、現場のリアルをしっかり理解した上で発信をし、少しでも人生がプラスになるように心がけています！