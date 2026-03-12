お笑いコンビ「TKO」の木本武宏さん（54）が、2026年3月10日にXとインスタグラムを更新。実家の自動車工場で働いている様子を公開した。

「ここから頑張らせてもらいます！」

木本さんは2022年7月、投資でのトラブルが報じられ、所属事務所の松竹芸能を退所、活動休止した。

活動再開後は個人事務所を立ち上げ、「やらかした木本の復活物語」を見せるとして、YouTubeなどで活動している。

26年1月、インスタグラムで、実家の「キモトモータース（木本自動車）」が、「今現在経営状態は芳しくない」と明かし「自分の仕事はもちろん続けながら家業の木本自動車を手伝おうと思います」と投稿していた。

3月10日には、「実家のキモトモータース（木本自動車）を手伝い始めて2ヶ月が経ってやっていくことが色々見えてきた」と切り出し、こうつづった。

「販売、修理、点検、車検といういわゆる従来の町の車屋さんとしてやってきて数年前から業績に苦しんできたけど、軽自動車の買取と代車用のレンタカーに小規模ながら集中してみたら少しずつ回り出した。ほんの少しの変化やけど」

投稿では、工場内で厚手のアウターを着ながら作業に励む自身の姿も公開している。「工場は寒い。今まで任せてきた弟や父や従業員に感謝」。

そして「まだまだ幼稚園児レベルのアイデアしか出せてないかもやけどここから頑張らせてもらいます！」と意気込みを語った。