老後の資金不足への不安から、自宅を活用した資金調達方法である「リバースモーゲージ」に関心を持つ方が増えています。しかし、便利な制度である一方で、「終の棲家を失う」という取り返しのつかないリスクも潜んでいるのをご存じでしょうか。

今回は、らくだ不動産株式会社のマネージャー シニアエージェント村田洋一さんが、リバースモーゲージの仕組みと、絶対に知っておくべき落とし穴について解説します。



◾️リバースモーゲージの仕組みと最大のメリット

リバースモーゲージとは、今住んでいる自宅を担保にしてお金を借りる仕組みのことです。

村田さんは最大のメリットについて「家を売却せずに、そのまま住み続けられる点」を挙げます。また、毎月の返済は「利息のみ」で済むため、月々の負担を低く抑えることができます。借りた元本は、契約者が亡くなった後に不動産を売却して清算するか、相続人が一括返済するというシステムになっています。



◾️要注意！「家を失う」かもしれない3つのリスク

一見、老後の強い味方に見えますが、以下のデメリットやリスクには厳重な注意が必要です。

1. 借りられる金額が少ない

自宅の価値の満額を借りられるわけではありません。「一般的に、市場価格の50%～70%程度しか借り入れできないケースが多い」と村田さんは指摘します。

2. 変動金利による支払い負担増

リバースモーゲージの多くは「変動金利」が採用されています。今後金利が上昇すれば、毎月の利息支払い額が増加し、生活を圧迫するリスクがあります。

3. 長生き・価格下落による「担保割れ」の恐怖

最も恐ろしいのが、長生きをした場合や、不動産価格が下落した場合のリスクです。金融機関は定期的に担保評価の見直しを行います。

「もし、借入残高が不動産の評価額を上回ってしまった場合、差額の一括返済を求められることがあります。それが払えない場合は、最悪、家を売却して退去しなければならなくなります」と村田さんは警鐘を鳴らします。つまり、長生きした結果、住む家を失う可能性があるのです。

◾️マンションは不利？ 物件選びの厳しい現実

さらに、物件の種別によっても利用のハードルが異なります。

「建物は経年劣化で価値が下がっていくため、金融機関は『土地の価値』を重視します。そのため、マンションは対象外としている金融機関が多く、一戸建ての方が圧倒的に利用しやすいのが現状です」と村田さんは解説します。

【まとめ】

自宅に住み続けながら資金を得られるリバースモーゲージですが、長生きや金利上昇、不動産価格の下落といった不確実な要素によって、将来的に住まいを失うリスクを孕んでいます。

老後資金の捻出には、リバースモーゲージのほかにも「リースバック」や「単純な売却・住み替え」など様々な選択肢があります。

らくだ不動産株式会社では、お客様の資産状況や将来のライフプランを丁寧にヒアリングし、最適な不動産活用法をご提案しています。「老後の資金計画に不安がある」「自宅の活用方法を知りたい」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。