ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破した。9-0で勝利した10日チェコ戦の試合終了から約5時間半後に出国し、準々決勝が行われる米マイアミに移動。鈴木誠也外野手（カブス）がインスタグラムのストーリーズに投下した“爆笑ショット”がファンの間で話題を呼んでいる。

鈴木がレアショットを大量投稿した。ストーリー機能で複数の写真を公開。自身がコミカルに変顔を決め、隣で少し苦笑いの大谷翔平（ドジャース）や、よく見ると鼻から1本毛が飛び出している岡本和真（ブルージェイズ）。また大きく目を見開いた大谷の顔アップショットなど。ユニホーム姿とは違った表情が並んだ。

一連の画像がXで拡散されると、ネット上のファンが爆笑している。

「笑ってはいけない侍JAPAN」

「世界のMVPいじれるの誠也か由伸しかおらんやろ笑」

「鼻毛はやばいwww誠也さんのセンス大好きです」

「侍ジャパンの絆がこんな形で見れるとは…w変顔のクオリティが高すぎて、野球の凄さが一瞬飛ぶわ」

「男子野球部のストーリーすぎて草」

準々決勝は14日（日本時間15日）にローンデポ・パークで行われ、対戦相手はプールDのドミニカ共和国かベネズエラとなる。



（THE ANSWER編集部）