「オープン戦、ソフトバンク１５−２巨人」（１１日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンク打線が安打数１２を上回る１５得点で圧勝した。もらった１１四死球を効率よく得点に絡めた。本塁打も３発。いずれも走者のいる場面で飛び出した。

初回、秋広優人内野手が１２球団トップタイのオープン戦３号満塁ホームランを放った。「そこまで会心ではなかったのでどうかなと思って打球を見ていたけど、入ってくれてよかった」。打球角度は２２度。飛距離１２４ｍの弾丸アーチだった。

この日は４打席目でも戸郷のフォークを上手く拾ってレフトへ運ぶ技ありのタイムリーを放ち、４打数３安打５打点の大暴れ。

ただ、安打は５試合ぶりだった。先週末の関西遠征と１０日の山口・宇部の試合は無安打。「久しぶりにホームのみずほペイペイドームに帰ってきて、アーリーワークからいい感覚を出すことができ、１打席目から結果に繋がったと思います。ビジター（遠征時）の練習法だったり、ホームと違う環境の中での取り組みについて少し考えていきたいと思います」とコメントしたが、逆に準備の大切さを再確認する機会になったと頷いていた。