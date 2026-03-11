『略奪奪婚』“司”伊藤健太郎、妻と浮気相手の修羅場に怒り心頭 視聴者はツッコミ「地獄だろ」「自業自得」
内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京系）の第10話が10日深夜に放送され、妻と浮気相手の修羅場を目の当たりにした司（伊藤）が怒りをあらわにすると、ネット上には「司に原因あるよ」「地獄だろ、これ」「自業自得」などの声が相次いだ。
【写真】狂気じみた梅田（川島鈴遥）に引く千春（内田理央）
千春（内田）は自宅に突然やってきた梅田（川島鈴遥）から、司が無精子症だと告げられる。さらに梅田は、自分が司の浮気相手だと打ち明ける。司の妻・えみる（中村）によって、クリニックを解雇された上、司との関係にも終止符を打たれた梅田。彼女は狂気じみた雰囲気で“共闘”を持ちかけるものの、千春は拒否するのだった。
一方、クリニックでは解雇された梅田に代わって、司が診察室で事務作業に追われていた。するとそこへ梅田が姿を見せる。驚く司に梅田が「ちゃんとお別れしてないです」と迫ると、そこにえみるもやってくる。
梅田の姿を見たえみるは怒りの形相で「何やってんの？」とポツリ。梅田が挑発的な言動をとると、えみるは「おい。出てけよ」と言いながら梅田の長い髪を掴んで引っ張り回す。
梅田は強引にえみるを引き離すと「今日は急患で来たんです」と応戦。その後も二人は互いに口汚く罵り合う。そんな中、妊娠中のえみるが司を見ながら「彼の子がこれから生まれるの！」と主張。しかし梅田は「彼の子ぉ？」と意味深に復唱しながらわざとらしく爆笑する。
二人の争いを止めていた司だったが怒りが沸点に達すると、机を叩きながら「やめろよ！」と絶叫。そして修羅場を繰り広げる妻と浮気相手に向かって「二人ともおかしいよ…気持ち悪い…」と吐き捨てる。司のこの言動に、ネット上には「司が1番おかしいからな？？」「司に原因あるよ」「生まれてくる子が地獄だろ、これ」「なんで上からなんだよ!!」「自業自得やん」といったツッコミが集まっていた。
