LGエレクトロニクス・ジャパンは、2025年に発売した移動式4Kスマートモニター「LG Smart Monitor Swing」と「マジックリモコン」、サウンドバーやゲーム機などを置ける専用プレートの3つをセットにした「LG Smart Monitor Swing Special Edition」を、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて先行販売開始した。プランは33％ OFFの107,800円から。

LG Smart Monitor Swingは、キャスター付きのフレキシブルスタンドにより、31.5型のモニターを好きな場所に動かせるほか、329mmの高さ調整、前-20度・後50度のチルト、左右60度/90度のスイーベル、90度のピボットに対応し、最適な向きや角度に調整して楽しめるスマートモニター。

4K解像度と、広視野角かつ自然で鮮やかな色再現を実現するIPSパネルを採用した31.5型ディスプレイで、直感的に操作できるタッチ操作に対応する。

LG独自のwebOSを搭載し、ネットに接続するだけで、YouTubeやTVer、Netflixなどのストリーミングコンテンツを楽しんだり、Webサイトで調べものをしたりできる。

このような特徴で注目を集め、2025年に実施したMakuakeでの先行販売では、モニター関連プロジェクト歴代1位の応援購入金額を記録したという。

今回は、画面上のカーソルをポインターのように動かして直感的に画面操作が可能になるマジックリモコンと、スタンド部分にサウンドバーやゲーム機などを置ける専用プレートをセットにしたLG Smart Monitor Swing Special Editionとして展開する。

マジックリモコンは、LGのテレビにも採用されているもので、本体を振ると画面上にポインターが現れ、直感的かつスムーズに操作できるほか、十字キー中央の決定ボタンはスクロール用ホイールにもなっており、画面の上下移動も簡単に行なえる。なお、専用リモコンも付属する。

専用プレートは、350×200mm(幅×奥行き)で、耐荷重は2kg。サウンドバーやゲーム機、リモコン、Wi-Fiルーターなど、よく使う周辺機器や小物を配置できる。