フィットネスチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が「【四つ這いのまま】ヒップアップ&脚痩せ&全身痩せ！魔法のお尻トレーニング」と題した動画を公開しました。このプログラムは、すべてのエクササイズを四つ這いの姿勢で行うことで、お尻周りを集中的に鍛え、ヒップアップと脚痩せを目指すものです。

トレーニングは全8種目で構成されており、左右の脚を交互に行います。まずは四つ這いの姿勢から肘をつき、片方の脚を高く上げてキープする種目からスタート。のが氏はポイントとして、「腰が反らない位置まで」「できるだけ高くお尻を持ち上げ」るようアドバイスします。

続いて、膝を曲げたまま「かかとで天井を押し上げるように」リズミカルに脚を上下させる「グルートパルス」へ移行。この動きは「大臀筋をピンポイントで刺激し、丸みのあるヒップを作ります」と解説されています。

さらに、脚をまっすぐ後ろに伸ばし、斜め内側に向かって上げ下げする動きで、内ももと中殿筋にアプローチ。骨盤が開かないように意識することが重要です。

最後は、膝を曲げたまま脚を真横に持ち上げる「ファイヤーハイドラント」で追い込みます。この種目はお尻のサイドを効果的に刺激します。のが氏は「ここまで来たらあと少しです。最後まで一緒に頑張りましょう」と視聴者を励まします。

すべてのトレーニングがマットの上で完結するため、自宅で手軽に取り組むことができます。短時間で効率よく下半身を鍛えたい方は、日々のトレーニングメニューに取り入れてみてはいかがでしょうか。

