ドバイチョコがプロテインバーに!? マイプロテイン「ドバイスタイル デリシャスプロテインバー」発売
マイプロテインは3月6日、新商品「ドバイスタイル デリシャスプロテインバー」(6本入り 4,490円)を公式サイトで発売した。
「ドバイスタイル デリシャスプロテインバー」(6本入り 4,490円)
同商品は、ドバイチョコレートにインスパイアされたピスタチオフレーバーのプロテインバー。1本あたりタンパク質16gを含む。中心部はなめらかなホイップ仕立てのフィリング、上部にはリッチなレイヤーを重ね、全体をチョコレート風コーティングで包んだ。一口かじると、キャラメル風味のレイヤーが伸び、濃厚なピスタチオの香りが広がる。さらに、クナーファを思わせるカリッとしたピースがアクセントとなり、口の中で多層的な食感を楽しめる。
