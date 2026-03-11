アイドルグループ・HiHi Jetsの元メンバーで現在は実業家として活動する高橋優斗さんが2026年3月10日にXを更新。会社設立時にかけられた心無い言葉について振り返った。

「不思議と、落ち込むことはなかったんですよね」

高橋さんはJr.内グループHiHi Jetsのメンバーとして活動し、ドラマなどにも出演していたが、同年10月1日に脱退。STARTO ENTERTAINMENTを退所した。その後、横浜バニラ株式会社を設立して代表取締役に就任し、スイーツブランド「横浜バニラ」を手がけている。

郄橋さんはXで「先日取材で、会社設立時のことを振り返る機会があったんですよ」と明かし、会社設立当時、「高橋は騙されてるんじゃないか」「どうせ元芸能人の副業だろ」という「悔しくなる言葉をかけられたことも正直あります」と告白した。

一方、そういった言葉に高橋さんは「不思議と、落ち込むことはなかったんですよね」と明かした。

高橋さんによると、「悔しさは自分のビジョンを証明する覚悟を更に強くするし、憤りは自分の行動を加速させてくれる燃料になる」という。「生きていれば、どうせルーレットみたいに嫌な出来事に遭遇することもあるので、『嫌なことがあったらチャンス！』と思えたら、勝ちじゃね？落ち込んでたらもったいなくね？って話です！」と自身のマインドについて語っていた。

なお、最後には、「なんて格好いいことを言いつつ、最近地元の友達に『ゴルフ70ヤードしか飛ばないのかよ笑』と煽られて、すごく悔しかったので、見返してきます」とお茶目な一面も見せていた。