千葉で水道料金18.6％値上げへ お知らせ「見たくなくて捨てた」 水道代はいくらに？そもそも料金はどう決まる？【Nスタ解説】
千葉県営水道は30年間料金を引き上げずに水を提供し続けていましたが、水道施設などの老朽化から値上げとなりました。値上げで水道代はいくらになるのか、意外と知らない水道料金の決まり方を見ていきます。
千葉県の水道料金が18％値上げに
井上貴博キャスター:
施設などの老朽化から、千葉県営水道では4月以降、水道料金が18％値上げされます。
千葉県営水道は物価高騰に関連して、「水道料金の負担軽減を実施予定」です。
▼一般家庭（口径13mm・20mm・25mm）を対象に、
▼2026年7〜10月の検針分を20％軽減する議論が進められています。
家庭で多く水を使っているのは“風呂”
井上キャスター:
料金が上がると聞くと節水を心がけますが、普段使う水を見つめ直すことも大事です。
我々は普段、何に水を多く使っているのでしょうか。
【家庭での水の使われ方】（※2021年度・東京都水道局HPより）
▼風呂：43％
▼トイレ：20％
▼洗濯：16％
▼炊事：15％
突出して多いのが「お風呂」でした。こういったデータからも、お風呂の節水の重要さが分かるかと思います。
値上げでどれくらい変わるの？家庭によっては1万超えも…
井上キャスター:
4月以降、千葉県以外にも水道料金を上げる地域が多くあります。
世界と比較してみると、日本の水道料金はかなり安く抑えられているので、物価高騰の流れから、各地での水道料金の値上げは避けられそうにありません。
▼埼玉・新座市：約20％値上げ
▼長野・松本市：約20％値上げ（6月検計分より）
▼愛知・豊橋市：29円値上げ（基本料金10％値下げ）
▼島根・大田市：約15％値上げ
▼熊本・天草市：約26％値上げ（4月請求分）
では4月の値上げで 各家庭の影響はどうなるのでしょうか。
千葉県の3つの家庭ケースを見てみます。（千葉県営水道の価格をもとに算出）
▼一人暮らし
節水なしで、水道料金：3700円
▼家族4人
節水なしで、水道料金：8640円
▼家族3人
節水あり（湯船は2日に1回、残り水は洗濯に使用）で、水道料金：7850円
それぞれの請求額は、4月の改定後にはどのように変化するのか。
▼一人暮らし：4470円
▼家族4人：1万250円
▼家族3人（節水あり）：9310円。
どの家庭ケースも、値上げが響いてきそうです。
水道料金の計算方法は？基本料金のポイントは「口径」
井上キャスター:
水道料金はどのようにして決まっているのでしょうか。
料金が決まるうえで大切なのが「口径」です。
「口径」とは、道路など地下に水道管が埋まっており、そこから各家庭に水道管が伸びています。そして水道メーターにつながるのですが、水道メーターにある水道管の直径を言います。
水道料金は口径の大きさで、基本料金が設定されています。
一般家庭は約20ｍｍまで、工場やホテルになると口径も大きくなり、基本料金も上がります。
【水道の基本料金】（口径：改定後の税抜き料金）※千葉県営水道の場合
▼13mm：470円
▼20mm：1103円
▼25mm：1970円
…
▼75mm：4万1001円
▼100mm：7万9153円
さらに、「水の使用量」でも金額が変わります。
千葉県では、基本料金＋従量料金（使用量によって変わる）によって、水道料金は算出されます。
つまり使った分に応じて、水道料金の“単価“が変わる算出方法です。
【従量料金（1㎥につき）】（使用水量：改定後の税抜き料金）※千葉県営水道の場合
▼1㎥〜10㎥：67円
▼11㎥〜20㎥：175円
▼21㎥〜40㎥：285円
▼41㎥〜100㎥：380円
単価の考え方次第では、節約に繋がる可能性もあるということです。
トイレレバーの大→小で節約に！
井上キャスター:
皆さん、様々な方法で節水に取り組まれているかと思いますが、実際どのくらいの効果があるのでしょうか。
▼千葉県在住の3人家族の場合
・2日1回お湯をためる（ほかはシャワー）…1回200L
・残り湯を洗濯に使用…1回150L（縦型の場合・機種による）
これでどのくらい節約になるのでしょうか。
フィナンシャルプランナーの堀越菜々子さんの試算によると、千葉県・改定後の料金の場合、1か月約1600円の節約になります。
▼トイレのレバーの使い分けで節水になります。
大レバー：1回5L
小レバー：1回3.6L（機種による）
使い分けるだけで、千葉県・改定後の料金の場合、1か月約160円の節約になります（1日4回分を大→小レバーに 3人家族の場合）。
皆さんもいろいろと工夫をしてみてください。
