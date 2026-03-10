千葉県営水道は30年間料金を引き上げずに水を提供し続けていましたが、水道施設などの老朽化から値上げとなりました。値上げで水道代はいくらになるのか、意外と知らない水道料金の決まり方を見ていきます。

千葉県の水道料金が18％値上げに

井上貴博キャスター:

施設などの老朽化から、千葉県営水道では4月以降、水道料金が18％値上げされます。

千葉県営水道は物価高騰に関連して、「水道料金の負担軽減を実施予定」です。

▼一般家庭（口径13mm・20mm・25mm）を対象に、

▼2026年7〜10月の検針分を20％軽減する議論が進められています。





家庭で多く水を使っているのは“風呂”

井上キャスター:

料金が上がると聞くと節水を心がけますが、普段使う水を見つめ直すことも大事です。



我々は普段、何に水を多く使っているのでしょうか。

【家庭での水の使われ方】（※2021年度・東京都水道局HPより）

▼風呂：43％

▼トイレ：20％

▼洗濯：16％

▼炊事：15％

突出して多いのが「お風呂」でした。こういったデータからも、お風呂の節水の重要さが分かるかと思います。

井上キャスター:

4月以降、千葉県以外にも水道料金を上げる地域が多くあります。



世界と比較してみると、日本の水道料金はかなり安く抑えられているので、物価高騰の流れから、各地での水道料金の値上げは避けられそうにありません。

▼埼玉・新座市：約20％値上げ

▼長野・松本市：約20％値上げ（6月検計分より）

▼愛知・豊橋市：29円値上げ（基本料金10％値下げ）

▼島根・大田市：約15％値上げ

▼熊本・天草市：約26％値上げ（4月請求分）

では4月の値上げで 各家庭の影響はどうなるのでしょうか。

千葉県の3つの家庭ケースを見てみます。（千葉県営水道の価格をもとに算出）

▼一人暮らし

節水なしで、水道料金：3700円

▼家族4人

節水なしで、水道料金：8640円

▼家族3人

節水あり（湯船は2日に1回、残り水は洗濯に使用）で、水道料金：7850円

それぞれの請求額は、4月の改定後にはどのように変化するのか。



▼一人暮らし：4470円

▼家族4人：1万250円

▼家族3人（節水あり）：9310円。

どの家庭ケースも、値上げが響いてきそうです。

井上キャスター:

水道料金はどのようにして決まっているのでしょうか。

料金が決まるうえで大切なのが「口径」です。



「口径」とは、道路など地下に水道管が埋まっており、そこから各家庭に水道管が伸びています。そして水道メーターにつながるのですが、水道メーターにある水道管の直径を言います。

水道料金は口径の大きさで、基本料金が設定されています。

一般家庭は約20ｍｍまで、工場やホテルになると口径も大きくなり、基本料金も上がります。

【水道の基本料金】（口径：改定後の税抜き料金）※千葉県営水道の場合

▼13mm：470円

▼20mm：1103円

▼25mm：1970円

…

▼75mm：4万1001円

▼100mm：7万9153円

さらに、「水の使用量」でも金額が変わります。

千葉県では、基本料金＋従量料金（使用量によって変わる）によって、水道料金は算出されます。



つまり使った分に応じて、水道料金の“単価“が変わる算出方法です。

【従量料金（1㎥につき）】（使用水量：改定後の税抜き料金）※千葉県営水道の場合

▼1㎥〜10㎥：67円

▼11㎥〜20㎥：175円

▼21㎥〜40㎥：285円

▼41㎥〜100㎥：380円

単価の考え方次第では、節約に繋がる可能性もあるということです。

井上キャスター:

皆さん、様々な方法で節水に取り組まれているかと思いますが、実際どのくらいの効果があるのでしょうか。

▼千葉県在住の3人家族の場合

・2日1回お湯をためる（ほかはシャワー）…1回200L

・残り湯を洗濯に使用…1回150L（縦型の場合・機種による）



これでどのくらい節約になるのでしょうか。



フィナンシャルプランナーの堀越菜々子さんの試算によると、千葉県・改定後の料金の場合、1か月約1600円の節約になります。

▼トイレのレバーの使い分けで節水になります。

大レバー：1回5L

小レバー：1回3.6L（機種による）



使い分けるだけで、千葉県・改定後の料金の場合、1か月約160円の節約になります（1日4回分を大→小レバーに 3人家族の場合）。

皆さんもいろいろと工夫をしてみてください。



