東京都水道局が2025年11月11日、東京都墨田区の集合住宅で水道メーター計54個が盗まれたと発表した。被害総額は計23万8140円。同局の担当者は12日、「水道メーターに使用されている金属を売買する目的で盗難された可能性がある」と取材に説明している。水道メーターの盗難で、利用者は費用負担せずに済む発表によると、管理会社から同局墨田営業所に、水道メーターがないという連絡があった。その結果、10日に37個の盗難が発覚した