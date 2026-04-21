4月18日、東京都水道局が公式X（旧Twitter）アカウント「東京都 水道・下水道」（@tocho_suido）を通じて、東京都内の集合住宅で「水道メータ」の盗難が相次いでいるという注意喚起を投稿した。【話題になった投稿】実際の投稿「（水道局）現在、都内の集合住宅において、水道メータが盗まれる事件が発生しています。突然水が出なくなった場合には、水道局お客さまセンター（0570-091-100）までご連絡ください。また、不審な行為を