（水道局）都内の集合住宅において、水道メータの盗難が相次いでおり、近県においても同様の被害が発生しています。突然水が出なくなった場合には、水道局お客さまセンター（0570-091-100）までご連絡ください。また、長期間水道を使用されない住戸について、水道局がメータの撤去を無料で行いますので…