シンと静まり返った大阪地裁503号法廷。少しよれた黒いスーツに紺色のネクタイを締めた男は、大きな身体を揺らしながら証言台に立つと、くぐもった声でこう宣言した。

「玲奈を殺めてしまって悪く思っています。罪を償い、玲奈のことを忘れず生きていきたいと思います」

2025年2月、大阪府八尾市の集合住宅でコンクリ詰めにされた女児の遺体が見つかった。ミイラ化した遺体の女児は、のちに岩本玲奈さん（当時6歳）だったことが判明した。



遺体が発見された集合住宅

コンクリートがびっしり詰められた金属製の衣装ケース

飯森憲幸被告（42）が大阪府警に死体遺棄の容疑で逮捕されたのは、2025年3月1日のことだ。社会部記者が語る。

「きっかけは認知症を患う飯森の父親が、老人ホームに入居するため集合住宅から退去したことでした。部屋に残された家財道具など一式は処分できたものの、押し入れに入っていた金属製の衣装ケースだけが重くて動かせない。ケースの中にはコンクリートがびっしり詰められており、怪しく思った管理会社が警察に通報し、事件が動きだしたのです」

衣装ケースの重さは約200キロ。表面にザラつきもなく、実に滑らかにコンクリートが詰められていた。管理会社の担当者が口を開く。

「正直、ひとめ見た瞬間にピンと来た。もしかしたら行方不明になっている子どもでも入っているんじゃないかって……」

捜査が始まり、飯森は傷害致死の容疑でも再逮捕。さらに交際相手の柴田朱里被告（37）も死体遺棄の容疑で逮捕に至ったのだ。司法解剖の結果によれば、亡くなった玲奈さんの死因は外傷性ショック。脇腹から背中にかけて皮下出血とみられる痕があり、左腹部の臓器から出血していたことも分かった。

何の罪もない6歳の少女はなぜ殺され、コンクリ詰めにされてしまったのか――。

常に暴力と隣り合わせにあった飯森の幼少期

幼少期、飯森は両親と父方の祖母の4人で暮らしていた。だが、その生活は常に暴力と隣り合わせにあった。裁判で飯森はこう証言している。

「（父は）機嫌が悪いと、母や祖母をどついていました。母は顔面や体を手でどつかれ、足で蹴られ、外に出られないくらい暴力を振るわれていました」

飯森自身も暴力にさらされていた。

「真冬に母と2人、全裸でベランダに出され、水をかけられたことがありました」（同前）

1992年、飯森が小学4年生の頃に両親が離婚。飯森は父親に引き取られることとなり、祖母と異母きょうだいの姉2人の5人で暮らすことになる。上の姉A子さんは12歳上、下の姉B子さんは6歳上だった。2人の姉は、飯森の面倒をよく見ていたという。しかし、飯森はほとんど中学校には通わず、形だけの卒業をした後は板金工だった父親の仕事や、地元の先輩の仕事を手伝うようになる。だが、どれも長くは続かなかった。

「塗装屋とコーキング屋で働いていた。コーキングというのは、マンションや建物の目地にコーキングという素材を入れる仕事です。先輩の伝手で働いていました。塗装は6カ月くらい。コーキングは3カ月。先輩が辞めるタイミングで自分も辞めました」（同前）

以後、飯森は一度も定職についていない。

姉B子が当時2歳だった玲奈さんを連れて父のもとに現れた

2000年頃、2人の姉が共に家を出て、飯森は離婚した母と大阪市内で住むことになる。この頃から、今回一緒に逮捕された5歳下の柴田と交際を開始。当時、柴田は中学1年生で、飯森は18歳。アルコール中毒の母と柴田の3人で暮らしていた。

その後、しばらく経つと、6歳上の姉B子さんが、当時2歳だった玲奈さんを連れて突然、八尾市内に住む飯森の父のもとに現れたのだ。飯森は、そのときの様子を裁判でこう語っている。

「玲奈は恥ずかしがって、人見知りをして、B子の後ろに隠れていました。かわいいと思いました」

日中、玲奈さんの面倒を見ていたのは飯森の祖母。玲奈さんの母親であるB子さんは、子どもを預けたまま家に寄り付かなくなっていった。B子さんは住み込みの風俗の仕事を見つけ、玲奈さんを置いて完全に家を出て行ってしまう。飯森はこう証言している。

「B子が、父親に『玲奈を見てほしい』と伝えたらしいんですが、父親は『いい』とは言わなかった。でも、（玲奈さんを）置いていった」

玲奈さんは飯森になつき、呼び方が「お兄ちゃん」から「パパ」に

それでもB子さんは、時折飯森と連絡を取り合い、養育費を渡してくれたという。

「少ないときは28万くらい。最高は80万円。僕は無職なので、僕にも『（お金を）使いや』と」（同前）

玲奈さんは次第に飯森になつくようになり、呼び方も変わっていった。

「はじめは『お兄ちゃん』と呼んでくれた。その後、『パパ』と呼んでくれた。（柴田のことは）『お姉ちゃん』だったのが『ママ』と呼ぶようになりました。（パパと呼ばれて）嬉しかったです。でも、ためらいもあった。本当のパパではないから」（同前）

稼ぎもない、子育て経験もない飯森が週1、2回のペースで玲奈さんのいる八尾の父親宅に出向き、遊び相手をする。こうした生活が続いていたのだが――。

玲奈さんの一言が決め手となり、飯森が引き取ることに

2005年2月、転機が訪れる。それまで玲奈さんの世話を一手に引き受けていた飯森の祖母が認知症を患い、入院することになってしまったのだ。八尾市内の家に残されたのは、飯森の父と玲奈さんの2人。家事がまったくできなかった飯森の父は、出来合いのお惣菜等を玲奈さんに食べさせていたものの、明らかに栄養不足で玲奈さんは次第にやせ細っていった。そして、父は飯森に対してこう言い放ったという。

「俺は玲奈の面倒は見られない。お前が見ろ」

飯森は、玲奈さんを施設に入れる、もしくはB子に返すといった提案をしたが、いずれも強く反対された。結局、玲奈さんのこの一言が決め手となり、飯森が引き取ることになった。

「パパと一緒に住みたい。おじいちゃんは嫌だ」

2006年9月、飯森と玲奈さんは一緒に暮らすことになったが、これが悲劇の始まりだった。当初、飯森は玲奈さんを必死で育てようと努力していたというが、だんだんと“子育て”に対し、悩みを抱えていくようになる。

「食器に入っている食べ物をひっくり返してこぼしたり、コップに入っている飲み物をひっくり返してこぼしたりするんです（中略）玲奈は当時6歳。年が明けたら小学1年生です。学校に行かせる準備もまったくできていませんでした」（飯森証言）

父親と同じように暴力へ走るようになった

別の悩みもあった。入院している祖母や、アルコール中毒の母の面倒も見なければいけなかったのだ。だが、漢字の読み書きがままならなかった飯森は、行政に頼ることも出来なかったという。2006年10月26日、玲奈さんの誕生日を柴田と3人で祝って以降、飯森の心は少しずつ壊れていった。

「だんだんと、しんどくなって来ました。言うことを聞かないこと、嘘をつくこと、食器に入っているものをこぼすこと……。何回注意しても言うことを聞かない」（同前）

こうして、父親と同じように暴力へ走るようになっていく。

「両手で顔をハタいたりしていました。最初は加減していましたが、最後の方は加減が出来ていなかったです」（同前）

迎えた2006年の12月下旬――。いつものように昼過ぎに起床し、ベランダで煙草を一服していると、彼女の柴田からこんな報告があがってきた。

「玲奈が仏壇のお供え物を食べたり、水をこぼしたり、また同じことをしている」

飯森の心の中で何かが切れてしまった

玲奈さんに飯森が説教を始めたのは夕方頃。飯森は膝をつき、玲奈さんの目線に合わせてこう言った。

「お供え物、食べたやろ」

「食べてない」

「でも、またお菓子なくなってるんやけど」

そう言いながら、ゴミ箱にお菓子の包装紙などが入っていないか確認したが、何も出てこない。改めて「食べてない？」と尋ねると、玲奈さんは観念したのかポケットからお菓子の包装紙を取り出し「ごめんなさい」と謝ってきたという。

この瞬間、飯森の心の中で何かが切れてしまった。顔面を平手で3、4回以上叩き、お尻に蹴りを入れ、胸のあたりを左手で押して突き飛ばす。仏壇がある隣の部屋に連れていき、「なんで何回も同じことするの？ 嘘をつくの？」そう尋ねるも、玲奈さんは「ごめんなさい」と言うばかりで要領を得ない。飯森の怒りはさらにエスカレートしていき、大声でこう言い放った。

「このクソガキ！ なんでお前ここにおんねん！」

父親に報告し、警察に出頭すると伝えると反対し…

そして、さらに暴行を続けていく。途中、柴田が制止しようと声をかけたが、飯森は聞かなかった。後ずさりする玲奈さんに合わせて顔面を叩き、その後、右足で左の脇腹を蹴り上げ、床にうつぶせになった玲奈さんを右足で何度も何度も踏みつけていく――。

「玲奈の胸あたりを、足の裏で、押し込むように蹴りました。玲奈は悲鳴をあげて、亡くなりました」（飯森証言）

いつのまにか日が暮れて、辺りは暗くなっていた。

「玲奈を学校に行かせる準備のストレス、祖母、母親のことで思いが色々入り込んで、爆発してしまいました」（同前）

父親に報告したのは翌日のこと。警察に出頭すると伝えると、父は「出頭するな」と反対し、こう命じてきた。

「処理せい」

「コンクリを全部入れた後、ごめんなさいと手を合わせました」

父から提案されたのが、コンクリート詰めだった。だが、すぐには実行に移せなかった。コンクリ詰めにしたのは、死後3日ほど経った後のこと。遺体の服を脱がせた後、父の提案で髪を刈り上げ、柴田が死に化粧を施したという。

「（衣装ケースに）コンクリートを入れて下地を作り、乾かしてから、そこに玲奈を入れました。お腹が見えるあたりでいったんやめて、タオルと仏壇にあった花を取りに行って、玲奈のお腹の上に置きました」（同前）

その後、顔周辺までコンクリートを入れたところで、いったん手を止めたという。

「顔周辺になって、手を合わせ、自分の手でコンクリートのバケツに手を入れて、セメントを手ですくって顔にかけていきました。バケツから直でセメントを入れるのはむごいと思ったので。コンクリを全部入れた後、ごめんなさいと手を合わせました」（同前）

――以上が、玲奈さんがコンクリ詰めにされた一部始終である。そして玲奈さんの遺体は、このまま20年近く、誰にも気づかれぬまま放置され続けてきた。前出の社会部記者が語る。

「玲奈さんの母親は、報道で自分の娘が亡くなったことを知ったようです」

玲奈さんの母であるB子さんはいま、なにを思うのか。B子さんの自宅マンションのインターホンを鳴らした。だが、何度鳴らしても応答はせず、郵便ポストには大量のチラシが溜まっていた。

裁判は3月6日に結審し、検察側が懲役12年を求刑。いっぽう弁護側は懲役4年以下が妥当だと主張している。判決は3月13日の午後2時。司法はこの事件をどう裁くのだろうか。

