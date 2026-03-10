Snow Man佐久間大介、母＆兄弟との4ショット公開「激レア」「さっくん家族の中で背高め」と反響
【モデルプレス＝2026/03/10】Snow Manの佐久間大介が、3月10日までに自身のInstagramを更新。母と兄弟との4ショットを公開した。
【写真】スノメンバー「家族の中で背高め」母＆兄弟との激レア4ショット
佐久間は「しゃべくり007さんに ＃映画スペシャルズ の番宣で、小沢のアニキと出演させていただきました」と、3月6日に公開された自身が主演を務める映画「スペシャルズ」で共演している俳優の小沢仁志とともに3月9日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（毎週月曜よる9時〜）に出演したことを報告。「そして、心友のいっとん（伊藤遼）と、まさかの ＃佐久間家 の母、兄、弟、がサプライズで出演してきましたww」と同番組に日本テレビのアナウンサー・伊藤遼と家族がサプライズ登場したことも報告し、「マジびっくりした〜w」と心境をつづった。「記念に写真撮りましたんでw」と記し、母と兄弟との写真を披露。兄と弟が佐久間と母を挟むように並び、4人でピースサインをする仲睦まじい姿が収められている。また、伊藤アナも交えた5ショットや小沢との写真なども載せている。
この投稿は「家族愛にほっこり」「激レア」「みんなスタイルいい」「最高に素敵な家族」「さっくん家族の中で背高めなんだ！」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
