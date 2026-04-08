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不動産のプロが品川再開発を解説。JRが「手放したくない」タワマンが全部賃貸になる理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「内見ゴリラの持ち家ジャパン」が、「【10年後に化ける街】不動産価値の上昇が予想される”品川”をプロに徹底解説してもらった。」と題した動画を公開した。動画では、日本最大級の再開発が進む品川駅周辺の不動産事情について、プロの視点から解説。品川が持つ無限のポテンシャルと、未来を見据えた不動産価値の真髄が明かされている。



動画は高輪口からスタートし、不動産の専門家が品川の現状と未来を紐解いていく。専門家はまず「品川駅は港区である」という事実を提示し、山手線が使えて港区という立地が、固有の不動産価値を生み出していると解説した。



現在、品川駅周辺では広域にわたる再開発が進行中である。高輪口の駅前には2029年にトヨタの東京本社が移転予定であり、上層階には高級ホテルが入るという。専門家は、これからの品川について「10年後については全く現在と違う景色になっている」と語り、ターミナル駅からの大きな変貌を示唆した。



さらに、高輪ゲートウェイ駅周辺の開発にも言及。新設される44階建てのタワーマンション「TAKANAWA GATEWAY THE RESIDENCE」について、分譲ではなく「全部賃貸」であると明かした。この理由として、事業を主導するJRが「手放したくない」と考えている背景があると推測している。



一方、港南口エリアでは、既存のタワーマンションの資産価値が高騰している現状を紹介。「コスモポリス品川」などの物件は、ここ数年で坪単価が約2倍に跳ね上がっているという。また、隣接する13ヘクタールに及ぶ「品川浦再開発」により、古い建物が一掃され、さらに利便性が向上する計画であると解説した。



最後に専門家は、品川を「10年後を買う街」と定義した。現在でも手の届く価格帯の物件が存在することに触れつつ、未来の発展を見据えた不動産選びの重要性を説き、日本を代表する街へと成長していく品川の動向から目が離せない内容となっている。