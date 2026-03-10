2歳児が飲み干す『鉄分スープ』、意外な組み合わせに「どんな味か想像つかない…！」「さすが給食の先生！」

2歳児が飲み干す『鉄分スープ』、意外な組み合わせに「どんな味か想像つかない…！」「さすが給食の先生！」