ICEx竹野世梛「盛り上げたい」一心で突き進んだ初冠番組 メンバーの演技姿に驚きも【「愛されICExの作り方」インタビューVol.2】
【モデルプレス＝2026/03/09】8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）による冠番組「愛されICExの作り方」（BSフジ／毎週月曜24：00〜）。モデルプレスでは、各メンバーにスポットを当てたインタビューを配信する。Vol.2は竹野世梛（たけの・せな／17）が登場。
【写真】EBiDAN若手グループ、フレッシュなメンバーたち
同番組は、“愛”をテーマにしたICEx初の冠バラエティー。様々な恋愛シチュエーションを通して、8人の“愛され男子”候補たちが全力で奮闘。番組には毎回、女性ゲストが“愛のコンサルタント”として登場。メンバーの素顔や成長を見守りながら、時には優しく、時には辛口に評価する。果たして“一番愛される男”に選ばれるのは誰なのか。恋と成長、笑いと胸キュンがぎゅっと詰まった、“恋愛×成長バラエティ”となっている。
― 番組でさまざまな恋愛シチュエーションに挑みましたが、1番印象に残っていることを教えてください。
印象に残っているのは、初回収録での八神の演技です。 最初にあの演技を見て、「そんなこともできるんだ」という驚きと、「こういう一面もあるんだな」という新鮮な発見がありました。自分のことで言うと、即興で英語を使うシチュエーションが一番大変でした。 即興自体はすごく楽しいんですけど、英語は自分の苦手な分野なので、楽しさと難しさの両方があって…。「楽しかったけど、めちゃくちゃ難しかった」という意味で、すごく印象に残っています。
― 番組の中で、積極的に発言して場を動かしていた印象がありますが、あの姿勢は、最初から意識していたものだったのでしょうか？
最初から「とにかくこの番組を盛り上げたい」という気持ちは強くありました。自分を無理に苦しめている感覚ではなくて、純粋に「前に出て頑張りたい」「場を動かしたい」という気持ちでやってきた結果かなと思います。正直、空回っていないか不安になることはめちゃくちゃあります（笑）。でも、その思いが、回を重ねるごとに少しずつ形になって、自然と前に出る場面が増えていったのかなと感じています。
― 番組のタイトルにかけまして「愛されICEx」なメンバーを教えてください。
最年長の志賀（李玖）ですかね。りっくんは年上だけど、年齢や立場に関係なくメンバー全員と自然に距離を縮めてくれて、誰とでもすぐに打ち解けられる人です。 ダンスや歌はもちろん、遊びやバラエティ番組とかでも気づけば中心にいて、場の雰囲気をよくしてくれます。何をしても「かわいい」って言われていて。そう言われるのは、ポテンシャルもあるけれど、りっくんの人柄が愛されているからかなって。 どんな場面でも、その愛され力が自然と表に出ているメンバーだと思います。
― 逆に自分の「愛されICEx」なところ教えてください。
メンバーの中で一番元気なところかなと思います。 最年少というのもあって、多少のことは許してもらえている部分もありますが（笑）、その元気さ、無邪気さを含めて可愛がってもらっている感覚はあります。年下ならではのパワフルさを出していかないと、みんな落ち着いちゃうので。 メンバーはシャイな人が多くて、外の現場に行くと「どうぞどうぞ」ってなりがちなんです。だからこそ、「ここは自分が前に出なきゃ」と思いながら、パワフルに動くようにしています。
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった方に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
めげずに、今やっていることを全力で続けることだと思います。僕で言えばそれはダンスでしたね。自分に足りていない部分を強化して、コツコツ続けることを大切に。あとは、夢を追いかけていると、何かうまくいかないこともあると思います。でも、そんな時も自分を責めすぎないでほしいです。 自分のことを一番分かっているのは自分自身なので、そこで自分を責めてしまうと、一番の味方がいなくなってしまう。自分を信じて、続けて、頑張ること。あとは、何事も楽しむ気持ちを忘れずにいられたらいいんじゃないかなと思います。
（modelpress編集部）
志賀李玖・中村旺太郎・阿久根温世・千田波空斗・筒井俊旭・山本龍人・竹野世梛・八神遼介からなる8人組ダンスボーカルユニット。スターダストプロモーション・EBiDANのユニットとして2023年3月にファンの前で結成をサプライズ発表。2023年8月にシングル「CANDY」でメジャーデビューを果たした。
竹野世梛：2008年8月28日生まれ、大阪府出身
3月9日（月）24：00〜24：30
第11回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？前編」
3月16日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」
3月23日（月）24：00〜24：30
第11回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？前編」再放送
3月30日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」再放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】EBiDAN若手グループ、フレッシュなメンバーたち
◆ICEx冠番組「愛されICExの作り方」
同番組は、“愛”をテーマにしたICEx初の冠バラエティー。様々な恋愛シチュエーションを通して、8人の“愛され男子”候補たちが全力で奮闘。番組には毎回、女性ゲストが“愛のコンサルタント”として登場。メンバーの素顔や成長を見守りながら、時には優しく、時には辛口に評価する。果たして“一番愛される男”に選ばれるのは誰なのか。恋と成長、笑いと胸キュンがぎゅっと詰まった、“恋愛×成長バラエティ”となっている。
◆竹野世梛「番組を盛り上げたい」冠番組への思い
― 番組でさまざまな恋愛シチュエーションに挑みましたが、1番印象に残っていることを教えてください。
印象に残っているのは、初回収録での八神の演技です。 最初にあの演技を見て、「そんなこともできるんだ」という驚きと、「こういう一面もあるんだな」という新鮮な発見がありました。自分のことで言うと、即興で英語を使うシチュエーションが一番大変でした。 即興自体はすごく楽しいんですけど、英語は自分の苦手な分野なので、楽しさと難しさの両方があって…。「楽しかったけど、めちゃくちゃ難しかった」という意味で、すごく印象に残っています。
― 番組の中で、積極的に発言して場を動かしていた印象がありますが、あの姿勢は、最初から意識していたものだったのでしょうか？
最初から「とにかくこの番組を盛り上げたい」という気持ちは強くありました。自分を無理に苦しめている感覚ではなくて、純粋に「前に出て頑張りたい」「場を動かしたい」という気持ちでやってきた結果かなと思います。正直、空回っていないか不安になることはめちゃくちゃあります（笑）。でも、その思いが、回を重ねるごとに少しずつ形になって、自然と前に出る場面が増えていったのかなと感じています。
◆「愛されICEx」なメンバーは？
― 番組のタイトルにかけまして「愛されICEx」なメンバーを教えてください。
最年長の志賀（李玖）ですかね。りっくんは年上だけど、年齢や立場に関係なくメンバー全員と自然に距離を縮めてくれて、誰とでもすぐに打ち解けられる人です。 ダンスや歌はもちろん、遊びやバラエティ番組とかでも気づけば中心にいて、場の雰囲気をよくしてくれます。何をしても「かわいい」って言われていて。そう言われるのは、ポテンシャルもあるけれど、りっくんの人柄が愛されているからかなって。 どんな場面でも、その愛され力が自然と表に出ているメンバーだと思います。
― 逆に自分の「愛されICEx」なところ教えてください。
メンバーの中で一番元気なところかなと思います。 最年少というのもあって、多少のことは許してもらえている部分もありますが（笑）、その元気さ、無邪気さを含めて可愛がってもらっている感覚はあります。年下ならではのパワフルさを出していかないと、みんな落ち着いちゃうので。 メンバーはシャイな人が多くて、外の現場に行くと「どうぞどうぞ」ってなりがちなんです。だからこそ、「ここは自分が前に出なきゃ」と思いながら、パワフルに動くようにしています。
◆竹野世梛の夢を叶える秘訣
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった方に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
めげずに、今やっていることを全力で続けることだと思います。僕で言えばそれはダンスでしたね。自分に足りていない部分を強化して、コツコツ続けることを大切に。あとは、夢を追いかけていると、何かうまくいかないこともあると思います。でも、そんな時も自分を責めすぎないでほしいです。 自分のことを一番分かっているのは自分自身なので、そこで自分を責めてしまうと、一番の味方がいなくなってしまう。自分を信じて、続けて、頑張ること。あとは、何事も楽しむ気持ちを忘れずにいられたらいいんじゃないかなと思います。
（modelpress編集部）
◆ICEx（アイス）プロフィール
志賀李玖・中村旺太郎・阿久根温世・千田波空斗・筒井俊旭・山本龍人・竹野世梛・八神遼介からなる8人組ダンスボーカルユニット。スターダストプロモーション・EBiDANのユニットとして2023年3月にファンの前で結成をサプライズ発表。2023年8月にシングル「CANDY」でメジャーデビューを果たした。
竹野世梛：2008年8月28日生まれ、大阪府出身
◆今後の放送予定
3月9日（月）24：00〜24：30
第11回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？前編」
3月16日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」
3月23日（月）24：00〜24：30
第11回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？前編」再放送
3月30日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」再放送
【Not Sponsored 記事】