YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が「【還元祭り】ﾌﾞﾋｰタッチ決済のキャンペーンが大変ことに dカード30%還元 d払い20%還元」と題した動画を公開。d払いやdカードなどが実施しているタッチ決済の大型還元キャンペーンについて、それぞれの特徴や利用条件を比較し、最も効率的にポイントを獲得するための戦略を解説した。



動画では、現在開催中の主なタッチ決済キャンペーンとして、「d払いタッチ（20%還元）」「dカードVISA限定（30%還元）」「VISA割（期待値15%還元）」「モバイルICOCA（7%還元）」の4つを挙げ、それぞれの詳細を説明している。



まず「d払いタッチ」のキャンペーンは、期間中に合計3,000円以上の支払いをすると、20%のdポイントが還元される（上限3,000ポイント）。期間は4月30日までで、iPhoneのApple Payでの利用が対象だ。出演者は、Google Payユーザーは対象外となり、上限600ポイントの山分けキャンペーンになるため、「ポイ活はiPhoneが絶対有利」と指摘した。



次に「dカード VISA限定」のキャンペーンは、Apple Payで1回1,000円以上の支払いをすると、30%がキャッシュバックされる（上限1,500円）。こちらも期間は4月30日までだが、VISAブランドのdカード限定であり、Mastercardは対象外となる点に注意が必要だ。また、参加には「Visa割」への事前登録が必須条件となっている。



これらのキャンペーンを踏まえ、出演者は最もお得な利用順序を提案。最初に最も還元率の高い「dカード（30%）」で上限の5,000円まで利用し、次に「d払いタッチ（20%）」で上限の15,000円まで、その後に「VISA割（期待値15%）」、最後に「モバイルICOCA（7%）」を使うのが効率的だと結論付けた。



各キャンペーンはエントリーが必須となっているため、利用を検討している場合は早めに登録を済ませておくことが推奨される。詳細は各公式サイトで確認できる。