CHiCO with HoneyWorks、TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』OPテーマ担当決定！アニメ初回放送に合わせて配信リリースも決定！

CHiCO with HoneyWorksが、2026年4月より放送開始となるTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のOPテーマを担当することが決定した。楽曲タイトルは「君のせいで愛してる」。

さらに、本楽曲はアニメの初回放送に先駆けて4月14日（火）0:00より配信リリースされることも決定。現在、各音楽配信サービスではサブスクリプション配信の事前予約（Pre-add / Pre-save）の受付もスタートしている。

青春の甘酸っぱい恋模様を描くCHiCO with HoneyWorksならではのサウンドが、TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』の物語を鮮やかに彩る。今後の続報にもぜひ注目してほしい。

なお、CHiCO with HoneyWorksは3月25日に初のベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』をリリース予定。

●作品情報

TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』

放送情報

2026年4月よりTOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送開始！

TOKYO MX：4月14日より 毎週火曜日23:00〜

MBS：4月14日より 毎週火曜日26:30〜

BS朝日：4月17日より 毎週金曜日23:30〜

※放送日時は変更になる場合がございます。

原作：堂本裕貴「愛してるゲームを終わらせたい」(小学館「サンデーうぇぶり」連載中)

●楽曲情報

CHiCO with HoneyWorks

TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』OPテーマ

「君のせいで愛してる」

4月14日（火）0:00〜配信スタート

事前予約受付中

https://paps-j.grooveforce-jp.com/lp?id=2026022605361195IDMMBYaQpX&openExternalBrowser=1

●リリース情報

CHiCO with HoneyWorks

『i BEST -Singles Collection-』

2026年3月25日発売

【初回生産限定盤（2CD＋Blu-ray＋Goods）】

価格：￥7,000（税込）

品番：SMCL 981〜984

仕様＆グッズ内容：

・7インチサイズ

・特製ケース

・オリジナルアクリルスタンド

ヤマコ描きおろしの新ビジュアルを使用！

・ジャケットイラストカードセット 全25種

CHiCO with HoneyWorksがこれまでに発売した全シングルとアルバム（初回盤のみ）のジャケットイラストをリリース時より大きい7インチサイズのカードで一挙封入（アニメ盤イラストは除く）。

【通常盤（2CD）】

価格：￥3,500（税込）

品番：SMCL 985〜986

＜CD＞

Disc1

01. 世界は恋に落ちている ＜TVアニメ『アオハライド』OPテーマ＞

02. アイのシナリオ ＜TVアニメ『アオハライド』OPテーマ＞

03. プライド革命 ＜TVアニメ『銀魂゜』OPテーマ＞

04. 恋色に咲け ＜HoneyWorks映画『ずっと前から好きでした。〜告白実行委員会〜』OP主題歌＞

05. カヌレ ＜少女マンガ Sho-Comi『泡恋』コラボソング＞

06. ウルフ ＜少女マンガ Sho-Comi『泡恋』コラボソング＞

07. 今日もサクラ舞う暁に ＜TVアニメ『銀魂〜よりぬけ！銀魂さん〜』OPテーマ＞

08. ツインズ ＜TVアニメ『プリプリちぃちゃん!!』第2クールOPテーマ＞

09. ノスタルジックレインフォール ＜TVアニメ『恋は雨上がりのように』OPテーマ＞

10. ヒカリ証明論 ＜TVアニメ『銀魂〜銀の魂篇〜』EDテーマ＞

11. ミスター・ダーリン ＜中川翔子さんコラボシングル＞

12. ギミギミコール ＜スカイピースさんコラボシングル＞

13. 乙女どもよ。 ＜TVアニメ『荒ぶる季節の乙女どもよ。』OP主題歌＞

Disc2

01. 決戦スピリット ＜TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』EDテーマ＞

02. 鬼ノ森 ＜映画『樹海村』主題歌＞

03. 醜い生き物 ＜TVアニメ『裏世界ピクニック』OP主題歌＞

04. 冒険のVLOG ＜日本テレビ系TVアニメ『EDENS ZERO』EDテーマ＞

05. 我武者羅 ＜テレビ東京系TVアニメ『BORUTO-ボルト-NARUTO NEXT GENERATIONS』OPテーマ＞

06. LOVE FIGHT ＜マンガアプリ「GANMA!（ガンマ!）」連載『女子力高めな獅子原くん』コラボ楽曲＞

07. ビビっとラブ ＜TVアニメ『理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ』EDテーマ＞

08. ヒミツ恋ゴコロ ＜TVアニメ『彼女、お借りします』第2期OPテーマ＞

09. くすぐったい。 ＜TVアニメ『キミと越えて恋になる』OPテーマ＞

10. 戦場の華 ＜TVアニメ『最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうか』OPテーマ＞

11. STAY WITH YOU（CHiCO×Gom）*新曲

12. ハートの本音 *新曲

＜Blu-ray＞

Music Clip Collection

01.世界は恋に落ちている

02.アイのシナリオ

03.プライド革命

04.恋色に咲け

05.カヌレ

06.ウルフ

07.今日もサクラ舞う暁に

08.ツインズ

09.ノスタルジックレインフォール

10.ヒカリ証明論

11.ミスター・ダーリン

12.ギミギミコール

13.乙女どもよ。

14.決戦スピリット

15.鬼ノ森

16.醜い生き物

17.冒険のVLOG

18.我武者羅

19.ビビっとラブ

20.ヒミツ恋ゴコロ

21.くすぐったい。

22.戦場の華

予約はこちらから

https://cwhw.lnk.to/E8H84X

ベストアルバム「i BEST -Singles Collection-」@Loppi・HMV限定グッズセット

【初回生産限定盤】＜早期予約特典付＞(2CD+BD+GOODS)＋スライドアクリルキーホルダー【通常盤】＜早期予約特典付＞(2CD) ＋スライドアクリルキーホルダー

HMV&BOOKS onlineでの 購入はこちらから

https://www.hmv.co.jp/news/article/260115129/

●ライブ情報

LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026（仮）

7月3日(金) 東京・EX THEATER ROPPONGI

7月5日(日) 北海道・PENNY LANE24

7月18日(土) 香川・高松festhalle

7月19日(日) 福岡・福岡DRUM LOGOS

7月20日(月・祝) 大阪・Zepp Osaka Bayside

8月1日(土) 宮城・仙台Rensa

8月9日(日) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

8月22日(土) 石川・REDSUN

8月23日(日) 愛知・Zepp Nagoya

詳細はこちらから

https://www.chicoxxx.com/information/detail/?id=580360&artist=cwhw

＜プロフィール＞

CHiCO with HoneyWorks（ヨミ：チコ ウィズ ハニーワークス）

ソニー・ミュージックエンタテインメントが実施する「ウタカツ！」オーディションにてグランプリを獲得したCHiCOと、「可愛くてごめん」などの人気楽曲を生み出すクリエイターチームHoneyWorksとのコラボユニット。「世界は恋に落ちている」で2014年にメジャーデビュー。『アオハライド』『まじっく快斗1412』『銀魂』シリーズ、『ハイキュー!! TO THE TOP』、『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』、『理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ』、『彼女、お借りします』など数々の大人気アニメの主題歌を担当。「青春胸キュンサウンド」と言われる青春感あふれるメロディと歌詞が多くの10代の人気を集め、自身の楽曲のYouTube総再生回数は6億回を超える。また日本武道館、武蔵野の森アリーナでのワンマンライブを成功させるなど、ライブ活動も精力的に行っている。2023年4月8日のZeppツアーファイナルをもってCHiCO with HoneyWorksの一時活動休止を発表し、同年7月にCHiCOのソロプロジェクトを始動。国内外のクリエイター・コンポーザー・アーティストとの楽曲制作を展開している。今まではライブでしか見られなかったビジュアルを公開し、作詞にも積極的に参加するなど、新たな表現に挑戦しながら等身大の想いや気持ちを歌うソロシンガーとして活動の幅を広げた。2025年8月よりCHiCO with HoneyWorksの活動を再開。2026年1月に開催した3年振りとなるワンマンライブツアーは全3公演のチケットが即完売となった。

©堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会

