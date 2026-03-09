この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が兼業大家の成功マニュアルを公開！『ただの会社員でも神奈川県の中古アパートを購入できる！実際に成功した不動産投資家の実績と成功するための投資方法を暴露！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が公開した動画『ただの会社員でも神奈川県の中古アパートを購入できる！実際に成功した不動産投資家の実績と成功するための投資方法を暴露！』では、本業を持ちながら資産形成を進める「兼業大家」の考え方が解説されている。



不動産投資は資産家のものという印象もあるが、木村氏によれば現在は会社員や自営業者など、本業を持つ個人の参入が増えているという。特別な資格が不要で、本業と並行して取り組める点が特徴だ。



動画では、不動産投資の特徴として三つの要素が挙げられた。毎月の家賃収入によるキャッシュフロー、不動産という資産が残る点、そして融資を活用して投資規模を広げられる点である。実例として共通するのは、物件選びだけでなく融資戦略を含めた事前準備が行われていた点だという。



木村氏が強調するのは、多くの初心者が「物件から探す」順序で動いてしまうことだ。利回りだけで物件を選ぶと、金融機関の融資条件と合わず購入できない場合がある。



そのため木村氏は「融資を制するものは不動産投資を制する」と述べ、まず金融機関の審査傾向を理解する重要性を指摘する。融資条件を把握してから物件を探すことで、投資効率は大きく変わるという。



エリア選定では、東京や横浜の中心部ではなく、周辺地域へ「ずらす」発想も紹介された。需要と価格のバランスを考えたエリアを探すことが重要だ。



中古物件では修繕費の見積もりが重要となり、初心者は極端に築年数が古い物件を避ける判断も必要になる。一方、新築は建築費の上昇で利回りが低下し、物件数も限られている状況だという。



こうした背景から木村氏は「融資」「エリア」「物件」「修繕」を一体で理解することが重要だと説明する。動画では購入事例や投資の進め方も語られており、兼業で不動産投資を考える際の参考となる内容になっている。