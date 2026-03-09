＜金持ち喧嘩せず＞「お金があれば優しくなれる」は本当？でも結局、人の不幸は蜜の味？
子育てにはお金が掛かるものではないでしょうか。お金と心に余裕があれば、人に優しくできるのだろうか……誰もが一度は考えたことがある問いかもしれません。日々の生活に追われ、時間やお金に余裕がないと、ついイライラしてしまうこともありますよね。今回の投稿者さんは、そんな率直な疑問を投げかけました。
『お金と心に余裕があれば、人に優しくできる？ 人間ってそんなもの？』
この問いに対し、ママたちが自身の経験をもとに意見を寄せています。
まず目立ったのは、「お金の余裕は心の余裕につながる」という声でした。
『お金と時間に余裕があれば優しくなる。金持ち喧嘩せずって言うし』
『お金は心を豊かにしてくれるよ。喧嘩しない。腹が立たない。反論する人もいるけれど、綺麗ごとだと思ってスルーしている』
『経済面と時間に余裕があると心にも余裕ができて、人にやさしくできる傾向にある』
『億万長者じゃなくて、生活に困らない程度でいい。お金がないと気持ちが荒む』
実体験として、収入や資産に余裕が出てから心が穏やかになったと感じる人もいます。妬みや焦りが薄れ、他人の言動を必要以上に気にしなくなったという意見もありました。
『お金に余裕がなかった頃は、人の幸せ話を素直に聞けなかった。でも余裕が出たら、心から「いいね」と言えるようになった』
また、「衣食足りて礼節を知る」という言葉を引き合いに出し、「自分の生活で精一杯な状況で他人を思いやるのは難しい」と現実的に語る声も少なくありません。“お金”という大きな心配ごとが減ると、心の余裕ができるのかもしれません。
お金があっても優しくなれない？
一方で、お金だけでは優しさは生まれないという意見も少なくありませんでした。
『私の知っているお金持ちは、性格が悪い人しかいないな……。お金がある＝心の余裕と思っていたけれど、そうではないね』
『そんなの関係ない。お金にはかなり余裕があるけれど、人の不幸は蜜の味』
『私の場合は、お金に加えてひとりでじっくり考える時間が必要』
『できないよ。義母はお金も時間もありまくりだけれど、性格が悪い』
経済的な余裕があっても、体調不良やストレスがあると、人に気を配れなくなるという声も印象的でした。
『体のどこかが痛いだけで、人に優しくする余裕はなくなる』
『私はお金と健康かな。体のどこかに不調があったら、人様に構っていられなくなるよ』
たしかに健康はお金では買えません。いつもダルかったりどこか痛かったりすれば、人に優しくする余裕はなくなるでしょう。また、「優しくなれるというより、許容範囲が広がるだけでは」という指摘もあります。トラブルに巻き込まれにくくなる一方で、他人に深く関心を持たなくなるケースもあるようです。またお金だけでは満足できないことも。お金の次は名誉、そして権力……人間の欲望はつきることがありません。
優しさは生まれつきの性質？
さらに議論は、「そもそも優しさはお金で変わるものなのか」という本質的な部分へと進みます。
『喧嘩しないことと優しいことは違うよ。余裕があって優しくなるのは、元が優しい人なのではない？ そうでない人は変わらない』
『あまり関係ないと思う。人間対人間のことだから元々の本質が基本。もともと性悪なら、人を見下し札束で叩く人もいる』
『私はできない。余裕の有無に関係なく、優しくできるのは家族だけ』
『優しさは、気質や育った環境の影響が大きい』
口先だけの優しさなら見せられても、相手の立場や気持ちを想像して、実際に行動に移すという本当の意味での優しさは簡単ではないのかもしれません。とはいえ、エレベーターで「お先にどうぞ」と譲る、ツラいママに寄り添ってあげる、募金するなど優しさは日常生活のなかに無限にあります。ただそうした優しさに、気づける人も気づかない人もいます。お金はきっかけにはなっても、人の本質そのものを変える力は限られているのかもしれませんね。
人に優しくする人は、優しくされる
お金や時間の余裕は、たしかに心を落ち着かせ、感情のトゲを和らげる要素になるでしょう。しかし、それがそのまま「人に優しくなれる」ことと直結するわけではなさそうです。優しさは、もともとの性格や価値観、体調や人間関係など、さまざまな要素が重なって表れるものなのでしょう。
余裕があることで「優しくあろうとする選択肢」が増えるのかもしれません。しかしすべてをお金のせい、性格のせいにするのではなく、自分なりの余白をどうつくるかが大切なのではないでしょうか。その積み重ねが、少しずつ人との関わり方を変えていくのかもしれません。情けは人のためならず。優しさは、人に渡した瞬間に価値が生まれるのではないでしょうか。結果として巡り返ってくるものなのかもしれませんよ。