あの名作ドラマ『1リットルの涙』（2005年／フジテレビ系）が20年以上の時を経て、『映画 1リットルの涙』として帰ってくる。主演は錦戸亮だ。これは“シリーズ化”を前提としたものではないが、彼は再びこうして麻生遥斗という人間を生きることとなった。スクリーンに映し出される主人公・遥斗の新たな物語とは、いったいどのようなものなのだろうか。

2005年の秋クールに放送された『1リットルの涙』は、15歳で脊髄小脳変性症を発病し、25歳で亡くなった木藤亜也さんによる闘病日記をドラマ化したもの。脊髄小脳変性症とは、歩行中に不意に転倒してしまうといった初期症状をはじめ、徐々に運動機能を失っていく原因不明の難病だ。この病に立ち向かう主人公・池内亜也を沢尻エリカが演じ、その指先、声、そして涙の一滴一滴に至るまでのすべてを用いて亜也という人間を体現してみせた。当時まだ10代の沢尻にとって、これが初の主演ドラマ。魂のこもった彼女の演技に、多くの視聴者が圧倒されたものである。

遥斗の“その後”を描く映画版への期待 『映画 1リットルの涙』超特報 錦戸が演じる麻生遥斗は、亜也の同級生だ。彼女との日々を過ごすうちに恋をし、愛するようになり、やがては脊髄小脳変性症の治療を志して神経内科医となる。この“続編”に位置づけられる『映画 1リットルの涙』は、引き続き木藤亜也さんの『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫）を原作とし、さらには彼女の母・潮香さんの『いのちのハードル「1リットルの涙」母の手記』（幻冬舎文庫）をも原作にしているのだという。特報では遥斗が「15年経った……」と語っていることから、亜也とはもう会うことの叶わない世界で、残された人々の“あれから”が彼の視点を介して描かれることになるのだろう。

しかもなんとテーマソングは、レミオロメンのあの「3月9日」と「粉雪」だ。いずれもドラマ版の挿入歌であり、前者は卒業ソングの定番として、後者は冬に聴きたいラブソングの定番として広く親しまれている。2005年といえば筆者は中学3年生だったこともあり、「3月9日」にはとくに強い思い入れがある。同級生の誰もがこの歌を口ずさみ、ガラケーの“着うた”はみんなこれにしていた。そしていまでも若者たちに歌い継がれているのだから、2005年に生まれた社会現象はいまもなお続いているわけだ。劇場で遥斗と再会し、いつまでも色褪せることのない名曲を耳にする──想像しただけで込み上げてくるものがある。「3月9日」も「粉雪」も歌ったことはあるものの、『1リットルの涙』の世界のことは知らない。そんな若者世代から、どんなリアクションが生まれるのかが楽しみだ。

2018年公開『羊の木』以降の俳優・錦戸亮の歩み さて、こうして錦戸が約20年ぶりに同じキャラクターを演じることもそうだが、これが彼にとって久しぶりの主演映画であることにも大いに期待が高まる。

錦戸が映画で主演を務めるのは、2018年公開の『羊の木』以来のこと。同作では木村文乃、北村一輝、田中泯、松田龍平らによるユニークな座組を率いてみせ、“座長＝主演俳優”としての力量を示した。つねに新作を期待されている吉田大八監督の作品とあって、錦戸の映画俳優としての一面も垣間見られたものだっただろう。ところが次に彼がスクリーン上に姿を現したのは、2024年公開の『コットンテール』でのこと。ずいぶん待たされた。しかし、待った甲斐があったのもたしか。特異な静けさを持った作品の中、リリー・フランキーと特別な父子関係を築き上げ、そのしっとりとした好演はじんわりと胸に沁みるものだった。

2025年は『ショウタイムセブン』、『アフター・ザ・クエイク』、『ブルーボーイ事件』という3作もの出演映画が公開。“映画俳優・錦戸亮”という新たな像が生まれつつある。そしてここに、『映画 1リットルの涙』が並ぶのだ。

主演の沢尻とともに、錦戸もまた若手俳優たちのトップに躍り出た、そんな記念碑的作品の続編である。約20年の時を経て再び遥斗を演じることは、錦戸亮という俳優の現在地を映し出すものにもなるはず。そしてここから、演技者としての彼の新章がはじまることにもなるのではないだろうか。

参照https://realsound.jp/movie/2026/03/post-2327061.html（文＝折田侑駿）