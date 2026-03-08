甲府が破竹の５連勝！ ４戦連発で決勝弾の背番号10が感謝。守備陣がゼロで抑えてくれるから――「次も点を取って勝てるようにしたい」
１つのPK戦勝ちを含め、これで５連勝だ。
３月８日に開催されたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節で、甲府は同じく４連勝中の岐阜と敵地で対戦。内藤大和の４戦連発となるゴールで１−０の勝利を収めた。
試合後のフラッシュインタビューで、背番号10は「自分の前にうまくこぼれてきたところを、素早く反応できたんで、それがゴールにつながったかなと思います」と振り返った。
この試合でも自慢の決定力を発揮。「毎試合、ゴールを決めたいっていう思いで取り組んでるんで。それが４試合連続となって嬉しいです」と喜ぶ。
好調の要因を問われると、「チームとして毎週、良いトレーニングができてますし、試合に向けての準備も素晴らしいので、それがつながってるかなと思ってます」と応じる。
次節に向けて意気込む。「僕が４試合連続ゴールできていますけど、この１−０っていうのは本当に、全員の力で掴んだものですし、守備陣がゼロで抑えてくれないと、僕はこうやってインタビューできてないので、本当にチームの皆さん、みんなに感謝しながら、しっかりと次も点を取って勝てるようにしたい」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
３月８日に開催されたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節で、甲府は同じく４連勝中の岐阜と敵地で対戦。内藤大和の４戦連発となるゴールで１−０の勝利を収めた。
試合後のフラッシュインタビューで、背番号10は「自分の前にうまくこぼれてきたところを、素早く反応できたんで、それがゴールにつながったかなと思います」と振り返った。
好調の要因を問われると、「チームとして毎週、良いトレーニングができてますし、試合に向けての準備も素晴らしいので、それがつながってるかなと思ってます」と応じる。
次節に向けて意気込む。「僕が４試合連続ゴールできていますけど、この１−０っていうのは本当に、全員の力で掴んだものですし、守備陣がゼロで抑えてくれないと、僕はこうやってインタビューできてないので、本当にチームの皆さん、みんなに感謝しながら、しっかりと次も点を取って勝てるようにしたい」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集