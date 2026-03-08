小さな箱にどうしても入りたい猫ちゃん。一生懸命な姿が大きな反響を呼んでいます。話題の投稿は12万回以上表示され「なんかおかしい？入れないんだけどママ？」「ちょっとどころの話ではない」「入ろうと努力している姿が健気」とのコメントが寄せられていました。

【動画：絶対に入れなさそうな『小さな箱』に挑戦するネコ…一生懸命な様子】

小さな箱に挑む猫ちゃん

Xアカウント「メインクーンのオリバーとレムwithハーリーたん」に投稿されたのは、箱にチャレンジする猫ちゃんの姿です。猫といえば「箱に入りたがる」習性でおなじみですよね。体にフィットする場所は、猫にとって安心できる空間だからです。猫の「オリバー」ちゃんも箱に入ろうと試みますが、どうやらその箱は少し小さすぎた様子。

前足を入れ、くるくると回りながら後ろ足も収めようとしますが、なかなかバランスがとれません。それでも、1回ではあきらめないのがオリバーちゃん。何度も果敢に挑戦するその健気な姿に、思わずキュンとしてしまいます。次はピッタリサイズの箱が見つかることを、願わずにはいられません！

猫の「あるある」な習性に共感の声が続出

何度も箱に入ろうとするオリバーちゃんを見たXユーザーたちからは「猫は、とりあえずやるよね」「一度はチャレンジですね」「小さい箱でも、試さないと気が済まないんですよね」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「メインクーンのオリバーとレムwithハーリーたん」では、猫のオリバーちゃんとレムちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「メインクーンのオリバーとレムwithハーリーたん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。