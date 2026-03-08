攻守の歯車が合わず、運動量も強度も上回られた横浜FM。文字通り完敗のゲームで特に目についた“戦う姿勢”の欠如
［J１百年構想リーグEAST第５節］FC東京 ３−０ 横浜FM／３月７日／MUFGスタジアム
横浜F・マリノスが敵地に乗り込んだFC東京との一戦は０−３で敗戦。特に重くのしかかったのは開始１分の失点で、それで相手を勢いづかせてしまった。16分に２点目を奪われた横浜FMは、DFラインの背後を突かれるなどして何度もピンチを招いた。
さらに、後半開始早々の46分に３点目を献上。その後は選手交代などでボールを保持できるようになったが、決定機を作ることはできなかった。
横浜FMは前節、首位に立っていた東京ヴェルディに３−２で競り勝ち、開幕３連敗の悪い流れを断ち切った。その勢いに乗りたい今節だったが、攻守の歯車が合わず、運動量も強度も相手に上回られた。文字通りの完敗に天野純は「屈辱的な負けだった」、喜田拓也は「ただただ情けない」と悔しさを滲ませた。
ただ、個人的に目についたのは、特に後半は個々の選手から“戦う姿勢”が感じられなかったことだ。
もちろんチーム全員が毎試合を全力で戦っていることは承知している。しかし、３点差のなかで惜しまず走り、猛プレスをかけるなど、なんとか変えたいという気持ちを前面に出し、プレーで示していたのは、途中交代でピッチに入った木村卓斗や天野ら数人だけだったようにも思う。私が感じたものを天野に伝えると「間違いないですね」と答え、さらにこう続けた。
「外から見ていても、ビビってサッカーをしているように感じていて、僕が入った時に前への矢印をもっと出したいと思った。それでボールを取れるとは思っていないですし、（猛プレスは）パフォーマンスじゃないですけど、チームを勢いづけるためにもやりました」
喜田も「気持ちだけで片付けるつもりはない」としつつも、球際のところや戦う姿勢、メンタリティなど全てにおいて足りなかったと反省を口にする。
大島秀夫監督は昇降格のない半年間の百年構想リーグを、「ベースアップのためにチャレンジしていく半年」と位置づけていた。その言葉をプラスに捉えるならば、まだ進化の過程である。浮き彫りになった少なくない課題を一つずつ解消し、“よりアグレッシブに、全員で繋がりあって、攻守にハードワークする”スタイルの構築に繋げていきたい。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
