º´Ìî³¤½®¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤È¥É¥í¡¼·èÃå¡Ä»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¾å°Ì¤«¤é¾¡¤ÁÅÀ1¤ò³ÍÆÀ
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè25Àá¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡º´Ìî³¤½®¤ÈÀîùõñ¥ÂÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢24»î¹ç¤¬¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö23¡×¤Î¸½ºß14°Ì¡£¥ê¡¼¥°3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¸å¡¢2Ê¬1ÇÔ¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£¼«Æ°¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö3¡×¤È»ÄÎ±Áè¤¤¤ÏßõÎõ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Àá¤Ï4°Ì¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤È¤ÎÂÐÀï¤Çº´Ìî¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡¢Àîùõ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤â¡¢30Ê¬¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥·¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Æ¥£¡¼¥Ä¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢GK¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ù¥ë¤¬»à¼é¡£»þ´Ö¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È39Ê¬¡¢CK¤Îº®Àï¤«¤éºÇ¸å¤Ï¥¤¡¦¥¸¥§¥½¥ó¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç¾å°Ì¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤Ë»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê50Ê¬¡¢º´Ìî¤¬¥Ü¡¼¥ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò³«»Ï¤·¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï5¡Ý3¡Ý2¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¤Ä¤Ä¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£65Ê¬¤Ë¤Ï¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¬Íð¤ì¡¢¥Æ¥£¡¼¥Ä¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·è¤áÀÚ¤ì¤º¡£¤½¤Î¸å¤Î¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥Í¡¼¥Ù¥ë¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¥Ý¥¹¥È¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿76Ê¬¡¢¥Ç¥Ë¥º¡¦¥¦¥ó¥À¥Õ¤ÎÍî¤·¤Ë¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ç¥ß¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤µ¤é¤Ë77Ê¬¤Ë¤Ï¥¦¥ó¥À¥Õ¤¬ÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤òÄÀ¤á¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï2Ê¬´Ö¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç»î¹ç¤Ï½ª¤ï¤é¤º¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥À¡¦¥³¥¹¥¿¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢90Ê¬¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢2¡Ý2¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¼¡Àï¡¢12Æü¤Ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡¦¥é¥¦¥ó¥É16Âè1Àï¤ÇSK¥·¥°¥Þ¡¦¥ª¥í¥â¥¦¥Ä¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¸å¡¢15Æü¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥á¥óÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¡2¡Ý2¡¡¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡39Ê¬¡¡¥¤¡¦¥¸¥§¥½¥ó¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
1¡Ý1¡¡76Ê¬¡¡¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ç¥ß¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ê¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ë
1¡Ý2¡¡77Ê¬¡¡¥Ç¥Ë¥º¡¦¥¦¥ó¥À¥Õ¡Ê¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ë
2¡Ý2¡¡90Ê¬¡¡¥À¥Ë¡¼¡¦¥À¡¦¥³¥¹¥¿¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
