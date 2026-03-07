WBC1次ラウンド韓国戦

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。「1番・DH」で出場した大谷翔平（ドジャース）が1点を追う3回に2戦連発となる同点弾を放った。これを口火に鈴木誠也外野手（カブス）が2打席連続となる勝ち越しソロ、吉田正尚外野手（レッドソックス）にも本塁打が生まれ、一気に逆転した。この裏に勝利の女神がいた。

大谷の衝撃の2戦連発から、さらに鈴木、吉田の本塁打も生まれ、一挙3本のホームラン攻勢で逆転した日本。

このイニングの直後、配信するNetflixには女優の戸田恵梨香が場内の客席から映し出された。同社のドラマに出演しており、糸井嘉男氏とそろって出演。糸井氏は「戸田さんが来た瞬間からホームラン攻勢が始まりました」と打ち明けた。戸田は「この興奮をどうやって収めたらいいかわからないです」と冷静でいられない様子。大谷の打席では「ショウヘイー！」、吉田の打席では「ヨッシー！」などと叫んでいたという。

糸井氏は「戸田さんがすごい叫んでいてびっくり」と驚き、戸田も「今日は声をガラガラにして帰りたい！」と気合いを入れた。



（THE ANSWER編集部）