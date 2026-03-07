「ダメなら全員でカバーしよう」――牧秀悟の放った“前向きメッセージ”に広まる反響 「職場にも絶対一人はいてほしい」と賛辞相次ぐ【WBC】
円陣で輪の中心に立ち、熱意に溢れる言葉を発信した牧(C)Getty Images
ナインがグッと引き締めたセリフが話題を呼んでいる。
3月6日に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの台湾戦。日本が13-0のコールド勝ちを収めたこの試合前に、チームのケミストリーを深めるメッセージを発信したのが、牧秀悟だった。
松田宣浩コーチに促される形で、円陣の輪の中心に立った27歳は、「今日から世界、日本中が注目する大会が始まります」と切り出し、「ケガをして出られなかった選手もいますし、ここまでサポートしてくれたメンバー、応援してくれたファンの思いも背負って戦いましょう」と強調。そして、豪華メンバー全員の顔を見渡すように見つめながら、こう続けた。
「僕から1つだけ。ミスをしても前を向いていこう。打てなくたって次打てばいい。それでもダメなら全員でカバーしよう。準備は良いですか？ 今日絶対勝ちに行きますよ」
この一般社会においても重宝されそうな前向きなメッセージは、ファンの胸を打った。日本代表の公式Xで円陣シーンが拡散されると、「ふと目にした動画なのに最高すぎる」「なんと素晴らしい声出しでしょう」「職場にもこういう人って絶対一人はいてほしい」「技術体力だけじゃなく人間的にも優秀。だから代表になれる」「本当に素敵な言葉」といったポジティブなコメントが殺到。大きな反響を生んだ。
前回大会では、アメリカとの決勝前の円陣で大谷が放った「憧れるのをやめましょう」が話題沸騰となった侍ジャパン。何気ない言葉で心を刺激する彼らの存在は、野球ファンではない人々をも前向きにさせているようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]