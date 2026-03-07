いよいよ第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が東京ドームで開幕し、日本代表「侍ジャパン」は3月6日に初戦を迎え、13-0でチャイニーズ・タイペイを圧倒した。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）をはじめとするメジャーリーガーらは、チームに合流するため2月下旬頃から順次帰国。1日には大阪の焼肉店で決起集会が開かれ、選手たちがSNSで公開した豪華な顔ぶれに反響が広がっていた。

そんななか、注目が集まっているのは選手を支える妻たちだ。’24年2月に大谷が結婚を発表し、後にお相手が元バスケットボール選手の田中真美子さん（29）と判明。夫婦揃って公の場に登場する機会も増え、爆発的な“真美子さん人気”が巻き起こっていた。いっぽう今回のWBCをきっかけに、Xではこんな声も――。

《鈴木誠也も吉田正尚ももちろんオオタニサンも、絶対性格良さそうで一緒にいて楽しそう 幸せだろうな》

《深津瑠美さん、ずっと変わらず美しいよね。メジャーでの挑戦を支えてる姿も素敵だし、最高の奥様すぎる！》

《全員美しすぎてビビる》

3年前の前回大会では、優勝後のグランドに選手の妻や家族が降りてきて、喜びを分かち合っていた光景も話題に。そこで今回は、大谷を除く「侍ジャパン」メンバーの妻たちにフォーカスしたい。

まず初めは、’16年6月にロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星選手（34）と結婚した元フリーアナウンサー・深津瑠美（39）。

「岡山放送での勤務を経て、’10年1月にフリー転身した後はスポーツ番組やバラエティ番組など幅広く活躍しました。結婚後は’19年にマリナーズに入団した菊池選手と一緒に渡米し、夫のサポートや育児だけでなく、“奥様会”の活動などもこなしていたそうです。’24年にはアパレルブランド『The Ruby’s』を立ち上げ、日本でフィットネスイベントを開催するなど実業家としても手腕を発揮しています。今回のWBCでは家族と一緒に帰国し、チームに合わせて名古屋に滞在したようで、インスタグラムでは息子と水族館などで楽しんだことを報告していました」（スポーツ紙記者）

次は、3月2日のオリックス戦で豪快ホームランを放ったボストン・レッドソックスの吉田正尚選手（32）の妻・ゆり香さん（33）。吉田がオリックスに所属していた’17年10月に結婚し、栄養管理士の資格を活かしながら夫をサポートしている。

「吉田選手が青学大時代に共通の知人を介して出会い、その1年半後に再会。吉田選手は恋愛に奥手だったそうですが、一途な思いで猛アタックしたといいます。結婚後は、ゆり香さんがバランスのとれた食事を徹底するなど献身的にサポート。吉田選手の遺伝子検査や血液検査などのデータを参考に、低脂肪の料理を心がけていたそうです。

ゆり香さんの支えもあり、吉田選手の調子は右肩上りに。’22年にはチームのパ・リーグ、日本シリーズ優勝に貢献し、優秀選手賞を受賞。いっぽう、ゆり香さんも栄養管理士でありながら講義を受けるなど、学びを深める努力をしているといいます。今年2月には夫婦共同で開発した子供向けの『成長期プロテイン』も発表され、話題を呼んだばかりです」（前出・スポーツ紙記者）

いっぽう、同世代のアスリート同士で結婚した選手も。シカゴ・カブスの鈴木誠也選手（31）は、’19年12月に元新体操日本代表・畠山愛理（31）と結婚。畠山は引退後もスポーツキャスターやタレントなど幅広く活躍し、高い身体能力を活かして始球式に登場することもある。

「畠山さんは新体操日本代表として、2度の五輪に出場した実力の持ち主。現在は2児の母親でもありますが、渡米した当時は日本の文化との違いを感じる場面もあり、“アスリート妻”として気を張っていた部分もあったそう。そんなとき、鈴木さんが“頑張りすぎないで”と労わってくれたことで、気持ちを切り替えることができたといいます。

また、現地では言葉が通じなくても、持ち前の明るい性格で友達や仲間を増やしているようです。鈴木選手にも良い影響をもたらしているそうで、畠山さんはファッション誌のインタビューで“夫が信じられないほどオープンになった”と話していました。現在も自らの仕事をしつつ、夫の挑戦を全力でサポートしています」（前出・スポーツ紙記者）

いっぽう注目を集めているのは、メジャー組の妻だけではない。

WBCに2大会連続で選出された埼玉西武ライオンズ・源田壮亮選手（33）の妻といえば、乃木坂46の元メンバー・衛藤美彩（33）。’19年10月に結婚を発表し、2人の間には’22年、’23年と続けて子供が誕生している。

「衛藤さんは不妊治療を経験していますが、治療などの辛さを1番受け止めてくれたのは源田さんだったといいます。’23年のWBCで日本代表が優勝した後、グラウンドで喜びを分かち合う夫婦の姿は大きく注目を浴びました。衛藤さんが“おめでとう”と伝える前に、源田さんの方から“ありがとう”と言われたそうです。

その後、夫婦揃ってトーク番組に出演するなど露出も増えましたが、’24年1月に『週刊文春』の報道によって源田さんの不倫が発覚。源田さんは’25年1月に開いた会見で不倫を認めて謝罪し、衛藤さんから“とにかく野球で結果を出していくしかないよね”と背中を押してもらったことを明かしていました。

衛藤さんも大きなショックを受けたそうですが、夫婦で前に進む決断をしたといいます。源田さんがWBCの舞台に再び立てたのは、衛藤さんのサポートの力も大きいのではないでしょうか」（ファッション誌ライター）

そして最後は、こんな若手選手も。2月28日の中日戦で、決勝の適時打を放った広島東洋カープ・小園海斗選手（25）の妻は、TikTokなどで人気を集めるインフルエンサー・渡辺リサ（24）。

「2人は’21年1月に結婚を発表していたものの、互いに相手については公表していませんでした。ですが、’22年11月にリサさんがインスタグラムのストーリーズで、夫の正体を“解禁”。以降は、夫婦や家族の仲良しショットを公開しています。

2人の馴れ初めはあまり知られていませんが、リサさんはもともと大のカープファン。小園選手を推していたわけではなかったそうですが、“出待ち”をきっかけに小園選手からDMが届いたことが出会いのきっかけだとか。

ただ当時すでに、リサさんには子供がいたことから、なかなか交際には至らなかったそうです。それでも交流を続けていくうちに、互いに惹かれ合っていったと聞きました。リサさんは家庭をまとめる力に長けているといい、“アスリート妻”を過度に意識することなく、夫婦ともに自然体で接しているといいます」（前出・ファッション誌ライター）

「侍ジャパン」メンバーの“豪華最強妻”も十人十色。性格や個性は違っても、勝利に向かって一致団結する気持ちは同じだろう。