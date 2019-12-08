1994年8月16日東京都出身の日本の新体操選手。
ロンドンオリンピック（2012）、リオデジャネイロオリンピック新体操団体日本代表。
大谷翔平に加え、菊池雄星や鈴木誠也などの妻にも注目が集まっているそう
女性自身
畠山さんは新体操の元日本代表で、現役当時の美しさは変わっていないそう
NEWSポストセブン
ドジャースと対戦したカブス側にも贈られていたとみられる
オリコンニュース
14日にInstagramを更新し、「トウキョウただいまおかえり」と投稿
スポニチアネックス
週刊女性PRIME
新体操の元選手で、2015年には「和田静郎特別顕彰ミス日本」を受賞
フルカウント
2019年に熱愛が報じられ、報道直後に鈴木誠也が堂々と交際宣言した畠山愛理
FRIDAYデジタル
21日、V字に開脚した軟体ポーズをInstagramで披露した
畠山が登場した4日のイベントでは、結婚に関する質問はNGだったという
東スポWEB
知人を介して開いた食事会が交際のきっかけだったようだとカープ球団関係者
畠山とは嵐がもたらした偶然の出会いで、「ビビビ婚」だったと綴った鈴木
「ご結婚されたということで ＃鈴木愛理 になられましたね…」とツイート