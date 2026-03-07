WBC日本VS台湾

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。13-0で7回コールド発進した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）が先制満塁弾を含め3安打5打点、サイクル安打に迫る大暴れ。米メディアからも驚きの声が続々と伝わった。

メジャーの顔が日本で主役になった。初回先頭、プレーボール初球を時速188キロ超速二塁打で東京ドームを沸かせたのが、大谷劇場開演の合図となった。2回1死満塁、変化球にタイミングを合わせ、振り抜いた打球は右翼席に着弾。お茶点てポーズも繰り出した今大会1号は打線に火をつける満塁弾に。打者一巡の猛攻でこの回2度目の打席でタイムリー。一挙10得点を演出し、2回終了時点でサイクル安打に王手をかけた。

4回の第4打席はファーストライナー。7回の第5打席で代打を送られ、お役御免となったが、侍ジャパンの大勝を牽引したのは背番号16だった。米メディアでやはり反応が目立ったのが満塁弾の場面だ。

未明に放送された米放送局「FOXスポーツ」で実況を務めたスティーブン・ネルソン氏が、「オオタニが強振した……入った！ オオタニ、やっぱり！ 東京ドームは大熱狂だ！」と言えば、「重要な局面を求めるショウヘイですが、重要な局面の方からショウヘイのほうにやってきているかのようです。母国で、またも仕事をやってのけた」と解説のホセ・モタ氏もおののいた。

さらにモタ氏は「（変化球に）騙されそうになったようだが、彼は騙されない。軌道を読んで変化球を捉える能力を持っているのです。もちろん、それに加えて彼は力強いのです」と絶賛。ネルソン氏も「大事な場面で活躍できる彼の能力は、本当に素晴らしいですね」と唸った。

X上でも米ニューヨーク州地元局「スポーツネット・ニューヨーク」などでレポーターを務めるダニ・ウェクセルマン氏が「ショウヘイがグランドスラムを放った。まあ、当然よね」と投稿すれば、MLB公式サイトのマイケル・クレア記者も「オオタニがグランドスラムを放ち、走塁中にお茶を点てた。この男はショーの見せ方が分かってるなぁ」と千両役者ぶりにリスペクトを捧げた。



（THE ANSWER編集部）