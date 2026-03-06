SNS再生数127万回超え！火も鍋も不要。ズボラでも作れるマシュマロヌガー
こんにちは。クックパッド歴11年、見た目は本格的なのに驚くほど簡単に作れるレシピを研究している♪♪maron♪♪です。
料理に自信がなくても甘いおやつは作れる
料理が苦手だと思っている人ほど、「おやつ作り」はハードルが高いものに感じているかもしれません。
計量・火加減、失敗したらどうしよう・・・
でも実は、甘いおやつの世界には「がんばらなくていい入口」もあります。
その一つがマッシュマロ。マシュマロは溶かせばいろんなお菓子に形を変えてくれます。
今回作るのは、鍋もオーブンも使わないマシュマロヌガー。
使うのは電子レンジとクッキングシートだけ。難しい工程もありません。
詳しいレシピを見ていきましょう。
材料（16×20ｃｍ耐熱容器1台分）
マシュマロ…100g
バターまたはマーガリン…40g
フルーツグラノーラ…60g
オレオ…9枚
作り方
1 耐熱容器にクッキングシートをしき、マシュマロとバターを入れてレンジ【600ｗ】2分程度加熱する。
クッキングシートは手でクシャクシャに丸めて耐熱容器の中で広げます。
2 作り方1をよく混ぜてマシュマロが完全に溶けるまで30秒ずつ追加加熱する。
最初はマシュマロとバターが分離したような状態になりますが・・・
しっかり加熱しながらよく混ぜるとなめらかな状態になります。
3 作り方2にフルーツグラノーラとオレオを加えて手早く混ぜる。
オレオは軽く砕いてから加えてくださいね。
4 クッキングシートごと丸めて冷蔵庫で冷やし固める。
クッキングシートがヌガーにくっつきそうな場合は、このタイミングで新しいクッキングシートに巻き直しておきましょう。あとから、きれいにはがしやすくなります。
5 包丁で食べややすい大きさに切る。
グラノーラのかわりにナッツを入れたり、好きなお菓子を砕いて混ぜ込んでもOK
ブラックコーヒーと一緒にティータイムのおやつにもピッタリ。
ラッピングしてプレゼントにするのもオススメです。
料理って正解がひとつではありません。
多少混ざりきっていなくても、少し形がいびつでも、ちゃんと甘くておいしい。
それは失敗ではなく「手作りの味」になります。
不思議なもので、一度「自分で作れた」という体験があると料理に対する気持ちが少しだけ変わります。
「わたしには無理」から「これなら作れるかも」そんなきっかけになれたらうれしいです。
がんばらなくていい。
上手じゃなくていい。
甘いものが食べたい、その気持ちがあれば十分。
まずは気負わずレンジの前に立って、マシュマロを溶かしてみてくださいね。
