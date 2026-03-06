プロポーションが“神の領域”　16歳フィギュア女子に驚嘆の声「スタイルめっちゃいいのに…マジで？」

岡万佑子の演技に驚嘆の声が上がった(C)Getty Images

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権が現地時間3月5日にエストニア・タリンで行われ、女子ショートプログラム（SP）で17歳の島田麻央が71.90点の高得点で首位、続いて16歳の岡万佑子が69.77点をマークして2位に入った。

米名物記者のジャッキー・ウォン氏は自身のXで、岡の演技について「なんて魔法のようなプログラムでしょう。見事な滑りでした。全日本選手権で見た時よりも、さらに自信に満ちた（あるいは攻めの姿勢が感じられる）演技だったかもしれない」と感想を述べている。

岡は冒頭の3回転ルッツー3回転トーループの連続ジャンプを着氷。続いてダブルアクセルも成功させ、後半には3回転ループも決めた。身長は153センチだが、長い手足を大きく使い、表現力豊かに滑り切ると、笑顔で小さくガッツポーズをつくった。

SNS上のファンは「手足長い、独創的スピン、これは好き…！」「スタイルめっちゃいいのに、小柄なの？マジで？」「岡万佑子って美人すぎて16歳とは思えない」「この手足の長さを生かした独自の表現。良いわぁ」「岡万佑子さん、16歳、身長153cm！？！？神の領域のプロポーション」と、驚嘆の声が上がっていた。

