幼さと愛くるしさを表現！セガプライズ「トムとジェリー レトロメモリー ぬいぐるみ」
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。
今回は2026年2月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「トムとジェリー レトロメモリー ぬいぐるみ」を紹介します☆
セガプライズ「トムとジェリー レトロメモリー ぬいぐるみ」
登場時期：2026年2月20日より順次
サイズ：全長約7×6×15cm
種類：全3種（トム、ジェリー、タフィー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
二頭身のころんとしたシンプルなフォルムで、幼さと愛くるしさを表現した、セガオリジナルのぬいぐるみブランド”レトロメモリー”。
ドタバタコンビの「トム」「ジェリー」に加え、「タフィ−」の愛らしいぬいぐるみが展開されます☆
丸みのある姿が愛らしく、飾るだけでなく連れ歩いてみたくなる存在。
シンプルなタッチで、それぞれの特徴が表現されています。
つぶらな瞳やヒゲの表現もキュート。
シリーズで揃えたくなる、愛くるしいぬいぐるみです☆
シンプルなフォルムで表現された、幼さと愛くるしさのあるぬいぐるみに『トムとジェリー』が仲間入り。
セガプライズの「トムとジェリー レトロメモリー ぬいぐるみ」は、2026年2月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
