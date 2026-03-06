ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は2026年2月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「トムとジェリー レトロメモリー ぬいぐるみ」を紹介します☆

セガプライズ「トムとジェリー レトロメモリー ぬいぐるみ」

登場時期：2026年2月20日より順次

サイズ：全長約7×6×15cm

種類：全3種（トム、ジェリー、タフィー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

二頭身のころんとしたシンプルなフォルムで、幼さと愛くるしさを表現した、セガオリジナルのぬいぐるみブランド”レトロメモリー”。

ドタバタコンビの「トム」「ジェリー」に加え、「タフィ−」の愛らしいぬいぐるみが展開されます☆

丸みのある姿が愛らしく、飾るだけでなく連れ歩いてみたくなる存在。

シンプルなタッチで、それぞれの特徴が表現されています。

つぶらな瞳やヒゲの表現もキュート。

シリーズで揃えたくなる、愛くるしいぬいぐるみです☆

シンプルなフォルムで表現された、幼さと愛くるしさのあるぬいぐるみに『トムとジェリー』が仲間入り。

セガプライズの「トムとジェリー レトロメモリー ぬいぐるみ」は、2026年2月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

