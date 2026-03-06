タレント小川菜摘（63）が6日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。次男の職業について語った。

小川は夫のダウンタウン浜田雅功との間に2子をもうけ、長男はOKAMOTO’Sのベース、ハマ・オカモトとして知られる。次男について聞かれると「映像のディレクターをやってるから、まあ裏方」と説明。パーソナリティーの今田耕司は「それこそ浜田さんの還暦でVTRコメントを頼まれた時に、撮り来たのが次男」と驚いた様子で語り、「（浜田と）同じ顔した次男やから緊張してもうて」と笑わせた。

小川はさらに「『バチェロレッテ』もうちの次男がディレクター」と、次男が人気恋愛リアリティー番組のディレクターを担当したことを明かすと、同番組シーズン3のMCを務めた今田は「え、うそでしょ！？」と仰天。小川は「ほんと。あ、言ってないもんね」とあっさり語り、「『バチェロレッテ』のディレクター、次男！？」と驚き続ける今田に「そうなの。スタジオは行ってないんだけど、ロケはうちの次男が行ってるんです。いろんなことやってる」と次男の仕事について語った。